Netflix vytáhl na víkend drsné novinky. Boj o uneseného syna i brutální vydírání kvůli tajnému videu

Stejně jako každý týden i nyní přidal Netflix několik zajímavých novinek, které vám možná zlepší víkend. Pojďme se na ně podívat.
Zvířata
Kandidát na starostu Los Angeles s manželkou shání peníze na výkupné pro únosce svého syna. Přitom ale musí udělat rozhodnutí, které jim může obrátit život naruby.
Už nejsem tak cizí
Jan Borysewicz jako frontman rockové kapely Lady Pank utvářel svojí hudbou jednu celou generaci. Sám se přitom ale musel vyrovnat se sérií rodinných tragédií.
V kruhu
Čtyři kamarádi z dětství se zapletou do vydírání. Na veřejnost totiž uniklo tajné video, které může zničit jejich přátelství jednou provždy.
Kdo je Martin Mull?
Byl to špičkový komik, ale v něčem jiném byl ještě lepší. Tenhle dokument plný hvězd vás provede celoživotní uměleckou vášní Martina Mulla.