To nejlepší, co dorazilo na Netflix za minulý týden

I v tomto týdnu se Netflix činil a přidal několik zajímavých novinek. Pojďme se na ty nejzajímavější podívat.
Ochránci v utajení
Mazaný indický špión musí přelstít svého protivníka ze sousední země, která pracuje na výrobě jaderné bomby. Otázka ale zní, jestli na to má. Seriál má 6 epizod.
V bahně
Pět vězenkyň se po smrtelně nebezpečné jízdě sblíží. Nebezpečný a zkorumpovaný svět za mřížemi, kde se nemilosrdně bojuje o teritorium, je ale mlže zničit. Seriál má osm epizod.
Mladí milionáři
Komediální seriál. Čtyři teenageři vyhrají jackpot v loterii a pořádně to roztočí.
Televize na váze: Tíživá pravda o reality show Biggest Loser
Provokativní dokumentární seriál, ve kterém bývalí soutěžící a producenti odhalují drastické praktiky ze zákulisí úspěšného pořadu The Biggest Loser. Seriál má 3 epizody.
Svědectví přeživších: Korejské tragédie
Dokumentární seriál o lidech, kteří přežili nejbolestnější chvíle v historii Koreje, vytahuje na světlo dlouho tajená fakta.