To nejlepší, co dorazilo na Netflix za minulý týden

Seriál
Jan Vajdák
I v tomto týdnu se Netflix činil a přidal několik zajímavých novinek. Pojďme se na ty nejzajímavější podívat.

Ochránci v utajení

Mazaný indický špión musí přelstít svého protivníka ze sousední země, která pracuje na výrobě jaderné bomby. Otázka ale zní, jestli na to má. Seriál má 6 epizod.

V bahně

Pět vězenkyň se po smrtelně nebezpečné jízdě sblíží. Nebezpečný a zkorumpovaný svět za mřížemi, kde se nemilosrdně bojuje o teritorium, je ale mlže zničit. Seriál má osm epizod.

Mladí milionáři

Komediální seriál. Čtyři teenageři vyhrají jackpot v loterii a pořádně to roztočí.

Televize na váze: Tíživá pravda o reality show Biggest Loser

Provokativní dokumentární seriál, ve kterém bývalí soutěžící a producenti odhalují drastické praktiky ze zákulisí úspěšného pořadu The Biggest Loser. Seriál má 3 epizody.

Svědectví přeživších: Korejské tragédie

Dokumentární seriál o lidech, kteří přežili nejbolestnější chvíle v historii Koreje, vytahuje na světlo dlouho tajená fakta.

