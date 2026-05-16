To nejlepší, co dorazilo na Netflix za uplynulý týden

Netflix v tomto týdnu zařadil do svého portfolia několik zajímavých novinek. Pojďme se na ně podívat.
Závistivá (série 4)
Vicky, které táhne na čtyřicet, je po nečekaném rozchodu úplně na dně. Nechce se ale vzdát a během hledání nového partnera zažije bláznivé eskapády. Čtvrtá série dostala do vínku deset epizod.
Spřízněná duše
Rjú, kterého trápí výčitky a pochybnosti, uteče z Japonska až do Berlína, kde ho náhodou zachrání korejský boxer Johan. Tohle setkání jim pak na dlouhá léta změní život. Japonský seriál.
Kohouti (série 2)
Čtyři kamarádi se potýkají s krizí mužství. Brání svoje místo ve světě, který se jim mění před očima, a při tom se snaží udržet pohromadě kariéru i svoje vztahy. Druhá série komediálního seriálu dostala osm nových epizod.
Mezi otcem a synem
V husté atmosféře starých křivd a temných tajemství se úspěšná právnička na návštěvě snoubencovy rodiny sblíží s jeho problémovým synem víc, než by měla.
Marty, Life Is Short
Dokument, ve kterém se Martin Short ohlíží za svým životem plným radosti. Uvidíte klasické scénky, nové rozhovory i soukromé záběry spousty hvězd. Jelikož jsem velký fanoušek Toma Hankse, který ve snímku nechybí, film nemohu minout.
Neslýchané UK: Jamie Vardy
Z fotbalisty na půl úvazku legendou anglické Premier League? Neslýchaný příběh Jamieho Vardyho, který se navzdory všem předpokladům vyšplhal až na vrchol.