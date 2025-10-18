To nejlepší, co dorazilo na Netflix za uplynulý týden

Netflix opět přidal několik zajímavých novinek. Pojďme se na ně podívat.
Všichni mě milují až po smrti
Dva zaměstnanci banky ukradnou balík z účtu mrtvého klienta. Udělají si tím ale nebezpečné nepřátele, kteří jim rozhodně nic nedarují. Akční film.
Žena z kajuty č. 10
Thriller podle úspěšného románu o novinářce, která se na palubě přepychové jachty mezi smetánkou z celého světa pustí do vyšetřování vraždy.
Pravé bohatství
Poutavá osmidílná minisérie. Nihal si plnými doušky vychutnává život istanbulské smetánky. Všechno ale může změnit úspěšný podnikatel, který to očividně umí s penězi. I se ženami.
Plav ke mně
Pomocnice v domácnosti a dívka, o kterou pečuje, si během bláznivého léta přirostou k srdci. Kvůli propasti mezi jejich světy ale dojde k tragickému zvratu.
Anonymní romantici
Geniální čokolatiérka, která má fóbii z očního kontaktu, a dědic, co trpí strachem z doteků, ke svému překvapení zjistí, že pohled ani dotek toho druhého jim nevadí. Osmidílný seriál.