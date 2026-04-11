To nejlepší, co dorazilo na Netflix za uplynulý týden

I v tomto týdnu Netflix přidal několik zajímavých novinek. Pojďte se na ně podívat.
Žraločí smršť
Hurikán zpustoší pobřežní městečko a tamní obyvatelé bojují o holý život. Hladina totiž rychle stoupá a ve vodě se to jenom hemží hladovými žraloky. Název na mě zprvu působil jako další díl Žralokonáda. Ale dle recenzí a traileru se nemusíme bát.
Jedna chyba za druhou
Gangsteři přinutí dva naprosto neschopné sourozence ke spolupráci a svět organizovaného zločinu brzy pozná nejzmatenější duo, jaké kdy viděl.
Věř mi: Falešný prorok
Dokumentární seriál o skutečném zločinu, ve kterém bývalá členka sekty a filmař proniknou do polygamní komunity, aby dostali samozvaného proroka před soud.
18. růže
Energická holka má velký sen. Plácne si proto s cizím osamělým mužem, ale plány jim můžou zhatit nečekané city i odhalení.