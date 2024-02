To nejlepší, co Netflix přidal za posledních 14 dní

Kriminální osmidílný seriál. Obyčejný mladík zabije neznámého muže a nezůstane jenom u toho. Mazaný detektiv ho pak vtáhne do hry na kočku a na myš, která jako by neměla konce.

Za posledních 14 dnů Netflix přidal pěknou dávku nových seriálů a filmů. Pojďme se podívat na to nejlepší.

Netflix take přidal (stále ještě můžeme říct) českou filmovou novinku vyprávějící o bratrech Mašínech.

NASCAR: Na plný plyn

Že by alternativa k populárnímu Drive to Survive? Sportovní dokumentární seriál, ve kterém se jezdci i jejich týmy touží zapsat do dějin a urputně se ženou za titulem ve slavném NASCAR Cupu.