Nejlepší sportovní filmy na Netflixu

I tento týden vám přinášíme filmové tipy na Netflixu. I když klubové soutěže pomalu ale jistě končí, neznamená to, že bychom se neměli na co těšit. MS v hokeji je v plném proudu a zároveň nás čeká i fotbalové Euro. Jste-li fanoušky jakéhokoli sportu, byla by škoda nezhlédnout tematické filmy, které jsou na jedničce mezi videostreamovacími službami dostupné.

Baggio: Božský copánek

Jedná se o čerstvou novinku na Netflixu, která filmovým zpracováním ukazuje vzestup skvělého italského útočníka Roberta Baggia, jenž má za sebou štace ve Fiorentině, Juventusu i obou milánských celcích. Rovněž je držitelem Zlatého míče. Většina lidí si ho ale spojuje s promarněnou penaltou z finále MS proti Brazílii.

Diego Maradona

Film o jednom z nejlepších fotbalových hráčů všech dob, kterého asi nemá smysl blíže představovat. Dokumentární film s dobovými záběry se kromě sportovní stránky soustředí taktéž na ne zrovna světlou minulost tohoto fotbalového mága.

Jsem Ali

Muhammad Ali je zřejmě nejslavnější boxer všech dob. Tento dvouhodinový dokument obsahuje zpověď tohoto výtečného sportovce na vrcholu jeho kariéry. Ocení i ti, kteří boxu zrovna neholdují.

Moneyball

Film podle skutečné události. Basebalový kouč klubu Oakland Athletics Billy Bean touží po vítězství. Oakland je ale malým a špatně financovaným klubem. Billy si jednoho dne najme jako asistenta mladého Petera Branda, který si lebedí ve statistice. Svá sportovní rozhodnutí začnou činit pouze na základě matematiky, což je sportovní veřejností ostře kritizováno. Úspěchy se ale časem dostaví.

Vzepřít se obrům

Hlavní hrdina Grant Taylor nemá po letech trénování středoškolského fotbalového týmu žádné velké úspěchy a jeho frustrace je umocňována i osobními potížemi. Grant ovšem na základě určitých událostí získá obrovskou motivaci. A tu chce přenést i na mužstvo.

Tony Parker – Poslední pokus

Film, který zaujme především příznivce basketbalu. Dokument popisuje příběh Tonyho Parkera, jenž je pravděpodobně nejlepším francouzským basketbalistou všech dob.

Bourák

Bourák je vyložené motivačním sportovním filmem. Mladý Rudy se touží dostat na univerzitu do fotbalového mužstva. Kvůli špatnému prospěchu jej ale nepřijmou. Musí tedy tvrdě dřít, aby si sen splnil.