Nejlepší seriály na Netflixu: 11 skvělých seriálů, které si zaslouží vaší pozornost

Na našem magazínu jsme vám již osvětlili, jaké zajímavé české a zahraniční filmy můžete najít na Youtube. Pokud toužíte po prémiovějším obsahu, zkuste Netflix. Tato videostreamovací služba je stále více populárnější a opravdu není divu, jelikož společnost investuje nemalé množství prostředků do vytváření vlastního obsahu. Pokud vás odrazuje předplatné, nevěšte hlavu. Netflix nabízí prvních 30 dní zdarma. Jestliže vás služba neosloví nebo ji chcete využít jen k překlenutí současné situace, žádný problém, předplatné jde zrušit. Pojďme se tedy podívat, jaká tajemství Netflix skrývá.

Přátelé

Začněme od klasiky. Tento seriál je takovým synonymem pro impulzivní 90. léta v Česku. O seriálu s šesti kamarády Rachel, Chandlerem, Rossem, Phoebe, Joeyem a Monicou slyšel snad každý. I to je důvodem, proč Netflix tento legendární seriál do své nabídky zařadil. Dobrou zprávou pro miliony fanoušků bylo nedávné prohlášení všech protagonistů, že se chystají společně vrátit na televizní obrazovky. Snad to v tomto případě nedopadne tak, jak to obvykle dopadá.

Zaklínač

Seriálový hit loňských Vánoc. Okolo seriálu panovalo obrovské vzrušení, neboť jak knižní, tak herní fanoušci, nedají na značku Zaklínače dopustit. Až na skalní fanoušky, kteří vytýkaly jisté rasové nepřesnosti jednotlivých postav, se seriál dočkal skvělých hodnocení. Dobrou zprávou je, že byla přislíbena i druhá série. Natáčení je ale ovšem vzhledem k současné pandemii koronaviru pozastaveno.

Narcos a Narcos: Mexico

Seriál, který dle mého během své premiéry dokázal zastínit i Hru o trůny. Tento počin je natočen podle skutečných událostí a zavede vás do jihoamerických drogových kartelů. Seriál Narcos vás přivede do Kolumbie, kdy první dvě série budete sledovat strhující příběh Pabla Escobara, ze kterého jde vážně mráz po zádech a bylo neuvěřitelné, co si tento chlap dovolil. Třetí série pak pojednává o kartelu Cali a je také velmi povedená. Narcos: Mexico vypráví příběh Felixe Gallarda, bývalého policisty, který se vypracoval na největšího narkobarona v zemi. Příběhy plné násilí, korupce, drog a luxusu.

Tekutý písek

Velmi dramatická šestidílná minisérie švédského původu vypráví příběh mladé dívky, která se svým přítelem vystřílela třídu na tamní střední škole. Dívka je většinu času ve vazbě a divák vidí, jak se obyčejné děvče v minulosti měnilo až do současnosti. Ač se vám bude zdát, že vše je jasné, nemusí to tak být.

Teorie velkého třesku

Legendární seriál, který vypráví o Sheldonovi, Leonardovi, Rajovi a Howardovi (poté i Amy a Bernadette), geniálních vědcích, kteří se spřátelí se sexy hloupou blondýnou. Já osobně jsem obrovským fanouškem a seriál jsem už viděl asi šestkrát. Nicméně jelikož zde absentuje český dabing, máte ze seriálu úplně nový zážitek, který, alespoň u mě, ten s českým dabingem překonává.

13 reasons why

Studentka střední školy, Hannah Baker, spáchá sebevraždu. Před svou smrtí nahraje 13 kazet, které demonstrují, proč udělala to, co udělala. Seriál má prozatím 3 série, kdy ta první byla zřejmě nejzdařilejší. Zajímavé a napínavé drama plné zvratů.

Marianne

Pokud máte rádi horory s tématikou nadpřirozena, démonů apod., budete z tohoto seriálu nadšeni. Mladá spisovatelka vytvoří zlo, které ji poté pronásleduje. Zde asi nemá cenu nic prozrazovat, bojíte-li se rádi, pusťte si Marianne. Pokud máte radši horor s tématikou strašidelného domu, pusťte The Haunting Of Hill House, výtečná záležitost.

Sex Education

Další příběh ze střední školy, který vás vrátí do náctiletých let. Mladý Otis vyrůstá s matkou, jež se živí jakožto vztahová terapeutka. Otis má tedy zkušenosti a není mu cizí ani empatie. Rozhodne se tedy se svou kamarádkou dávat za poplatek spolužákům rady o sexu.

Stranger Things

Dvěma slovy – skvělý seriál. Parta dětí na venkově se seznámí s dívkou, která má nadpřirozené schopnosti. Společně bojují proti silám z cizího světa. Jedná se o ten výjimečný druh seriálu, kde kvalita postupem času stoupá. Pokud se vám stane, a mně se to stalo, že vás první dva tři díly nebudou bavit, nevzdávejte to. Začátek je pozvolný, pak to stojí za to.

Mindhunter

Příběh dvou agentů FBI, kteří vyšetřují ty nejbrutálnější vraždy se sexuálním podtextem. Společně se dohodnou, že začnou vyslýchat sériové vrahy, aby byli vždy „krok před soupeřem“. Abych řekl pravdu, zatím jsem viděl pouze 4 díly. Nicméně příběh je poutavý a na seriál jsem slyšel samou chválu.

You

Thriller, který jsem dokoukal teprve nedávno. Joe, vlastník knihkupectví, se zamiluje do pohledné dívky Beck. Joe je ale psychopat, který zlikviduje všechno a všechny, kteří by mu chtěli stát v cestě k lásce. Opravdu dechberoucí záležitost plná stalkingu a šílených momentů.