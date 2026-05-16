Koupě nejlevnějšího iPadu teď není nejlepší nápad

Základní iPad patří dlouhodobě k nejzajímavějším produktům v nabídce Applu. Za relativně dostupnou cenu nabízí velký displej, solidní výkon a podporu, která obvykle vydrží dlouhé roky. Pokud ale o jeho koupi uvažujete právě teď, vyplatí se chvíli počkat.
Současná generace dorazila v březnu 2025 a používá čip A16. Ten je pro běžnou práci stále naprosto dostačující, problém je ale jinde. Tento iPad totiž nepodporuje Apple Intelligence, tedy nové AI funkce, které Apple postupně začíná zabudovávat prakticky do celého systému.
Majitelé současného modelu tak přichází například o Writing Tools, Image Playground, chytré shrnutí oznámení, Live Translation, pokročilejší práci Siri nebo Visual Intelligence. Dnes to ještě nemusí působit zásadně, jenže s každou další verzí iOS a iPadOS bude Apple na těchto funkcích stavět čím dál víc.
U iOS 27 se například očekává výrazné rozšíření schopností Siri, hlubší AI úpravy fotografií nebo větší automatizace ve Zkratkách. A právě tady začíná být absence Apple Intelligence limitující. Tablet s A16 zůstane u části novinek jednoduše stranou.
Podle aktuálních spekulací by příští generace základního iPadu měla dostat čip A18, který už Apple Intelligence podporuje. Kromě vyššího výkonu se očekává i větší operační paměť a hlavně lepší připravenost na další roky používání.
To je důležité hlavně u zařízení, která si lidé nekupují na dva roky. Základní iPad často končí v domácnostech jako tablet na studium, filmy, cestování nebo běžnou práci a mnoho uživatelů počítá s tím, že jim vydrží opravdu dlouho. Právě proto může být podpora nových AI funkcí za pár let výrazně důležitější než dnes.
Nevýhodou je samozřejmě čekání. Nový model pravděpodobně nedorazí dříve než na podzim letošního roku. Nejčastěji se skloňuje září nebo říjen. Podle Marka Gurmana z Bloombergu už má být nový základní iPad prakticky připravený, Apple jej ale zatím nepředstavil.
Pokud tedy tablet potřebujete okamžitě třeba do školy nebo pro děti, současný model chybu neudělá. Jestli ale chcete zařízení s co nejdelší životností a plnou podporou budoucích funkcí, vyplatí se ještě několik měsíců vydržet.