Základní iPad možná čeká přejmenování!

J. Jiří Filip
Apple možná stojí před dalším nenápadným, ale ve výsledku docela zásadním rozhodnutím. Tentokrát však o výkon, displej ani design, ale o název pro jeho nejlevnější dostupný iPad. Právě ten totiž u tohoto tabletu dlouhodobě působí tak trochu neuchopitelně a zdá se, že v Cupertinu už toho začínají mít dost.

Aktuální iPad (A16) je toho dobrým příkladem. Apple u něj opustil klasické číslování generací a vsadil na označení podle čipu. To sice na jednu stranuto dává smysl, protože uživatel okamžitě ví, jaký výkon může čekat, na druhou stranu tím ale základní iPad přišel o jasnou identitu. A právě to může být problém, který chce Apple do budoucna vyřešit.

Alespoň zčásti to nyní naznačuje rozhovor s John Ternus a Greg Joswiak, kde se řešilo pojmenování pro MacBook Neo. Apple se u něj rozhodl nejít cestou jednoduchého „MacBooku“, ale naopak přidat jméno, které produktu dá vlastní tvář, což se ve výsledku i skvěle povedlo. Zřejmě i proto se nyní začíná rýsovat možné přejmenování iPadu. Pokud totiž Apple nechce nechávat své základní produkty bez jasné identity, dává velký smysl, aby podobnou logiku aplikoval i tady. Jinými slovy, místo neurčitého označení typu iPad (A16) by mohl dorazit třeba „iPad Neo“, který by jasně zapadl po bok modelů jako Air nebo Pro.

Na papíře to zní logicky. Apple už ostatně podobný krok udělal i u iPhonů, kde postupně opouští označení SE a nahrazuje ho novějšími názvy typu „e“, čímž se snaží sjednotit portfolio tak, aby bylo na první pohled jasné, kam který produkt patří. Háček je ale v tom, že nadcházející generace základního iPadu, která by měla dorazit s čipem A18, pravděpodobně nepřinese žádnou zásadní designovou revoluci. Vycházet má totiž stále z konstrukce představené v roce 2022, takže o nějakém „znovuzrození“ nebo velké proměně nemůže být řeč. A právě to může hrát proti názvu Neo, který má symbolizovat něco nového.

Je tedy klidně možné, že Apple ještě jednu generaci zůstane u současného stylu pojmenování a ke změně sáhne až ve chvíli, kdy přijde větší redesign či obecně nějaké větší vylepšení. Ať už to ale dopadne jakkoliv, jedno je z toho všeho poměrně jasné. Apple začíná brát názvy svých produktů mnohem vážněji než dřív a základní iPad, který byl roky tak trochu „bezejmenný“, by z toho mohl nakonec vytěžit víc, než se na první pohled zdá.

