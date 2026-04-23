Jak aktualizovat iPad s iPadOS 26, když se vám nezobrazuje klávesnice pro zadání kódu

Pokud jste stejně jako já doufali, že se Apple poučí z chyb předešlých verzí iPadOS a do nové verze tohoto systému nasadí opravu, která zajistí jednoduchý proces aktualizace vašeho iPadu, mám pro vás špatnou zprávu. Je totiž docela pravděpodobné, že i instalace iPadOS 26.4.2, který vyšel teprve včera večer, pro vás bude docela problematická. Apple se totiž bohužel ze svého předešlého nezdaru nepoučil a i iPadOS 26.4.1, ze kterého budete pravděpodobně na novou verzi přecházet, trápí chyba s nezobrazující se klávesnicí při potřebě zadání kódu či hesla k zařízení.
Řešení je nicméně naštěstí docela jednoduché, byť uznávám, že svým způsobem otravné už jen proto, že k němu člověk musí vůbec přistoupit. Mě osobně se osvědčilo otevřít na pozadí Nastavení, do popředí si pak spustit Safari (či jinou aplikaci s klávesnicí) a jakmile se vám klávesnice v jiné aplikaci zobrazí, stačí rychle přepnout na Nastavení. Klávesnice totiž zůstane být v takovém případě viditelná a vy tak jste rázem schopni váš kód potřebný pro spuštění aktualizace v klidu vepsat. V případě iPadOS 26 je naštěstí díky multitaskingu s okny přepnutí na jinou aplikaci jednoduché s tím, že pokud používáte pro multitasking jiný režim a nejste schopni v něm klávesnici vyvolat, doporučuji právě zkusit okenní režim á la macOS. V případě, že máte připojenou externí klávesnici, pak lze softwarovou verzi zobrazit přes menuBar, respektive pak přes možnost Úpravy.
Mam tech zarizeni nekolik a tentokrat problem s klavesnici nebyl, takze to asi neni plosny problem