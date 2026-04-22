Nové LEGO Harry Potter sety unikly na internet! Tohle budete chtít doma

J. Jiří Filip
LEGO fanoušci a zejména milovníci kouzelnického světa se mají podle všeho na co těšit. Internetem se totiž začínají šířit první úniky týkající se nových letních setů inspirovaných univerzem Harry Potter a nutno uznat, že prakticky všechny vypadají skutečně skvěle. Pokud se tedy nakonec potvrdí pravost úniků a v nadcházejících týdnech je LEGO skutečně odhalí, máme se rozhodně na co těšit – a to nejen díky úplným novinkám, ale i návratům věcí, které už jednou zazářily.

Jedním z taháků má být zbrusu nový výstavní set zaměřený na kolejní erby Bradavic. Ten by měl fungovat jako stylová dekorace, která svým pojetím trochu připomíná menší sety známé třeba z moderních herních adaptací Harryho Pottera.Velkou pozornost ale poutá třeba i návrat do legendární Příčné ulice ve své temnější podobě. Knockturn Alley má podle úniku dorazit ve výrazně větším a detailnějším zpracování, než jaké jsme znali z dřívějších let. Pokud si tedy pamatujete kouzlo LEGO Harry Potter setů z počátku tisíciletí, přesně na tuhle nostalgickou notu by měl nový model hrát, jen v modernějším, propracovanějším kabátě.

A pak tu máme klasiku v novém hávu. Dobby se má vrátit v brick-built podobě, která má být o poznání povedenější než starší verze. Podle všeho půjde o detailnější model s lepšími proporcemi, takže pokud jste si na domácího skřítka kdysi nepotrpěli, tentokrát by vás mohl přesvědčit. Nechybí ale ani kouzla, která LEGO očividně nechce nechat zapadnout. Například ikonické Expecto Patronum má opět „ožít“, i když tentokrát bez výraznějších změn. Jinými slovy, pokud už jednu verzi máte, tahle vás na první dobrou asi neposadí na zadek. Na druhou stranu pro nováčky může jít pořád o zajímavý vstup do světa kouzelnických duelů.

Zajímavě pak zní i zmínky o Ministerstvu kouzel, které by se konečně mohlo dočkat nové podoby, i když detaily zatím chybí a aby toho nebylo málo, ve hře je i nový Patronus v podobě zatím nespecifikovaného zvířete, což může být přesně ten menší, ale o to zajímavější set, který si fanoušci rádi přihodí k větší objednávce.

Celkově tak vše zatím působí jako kombinace nostalgie a moderního LEGO přístupu, který cílí nejen na děti, ale i na dospělé sběratel, což je směr, který téhle sérii dlouhodobě sedí. Otázka tak zní jednoduše – do kterého z těchto setů byste šli vy? Pokud by se únik potvrdil v plné síle, výběr rozhodně nebude jednoduchý. Snad se tedy oficiální premiéry dočkáme co nevidět. Ostatně, do prodeje by měly novinky pravděpodobně zamířit v létě. 

Super LEGO stavebnice (nejen) ve slevách lze zakoupit zde

