Apple představil nejdelší USB-C kabel ve své historií

Pokud si potrpíte na dlouhé kabely například kvůli pohodlnému nabíjení vaší elektroniky v posteli, na pohovce a tak podobně, máme pro vás dobrou zprávu. Beats vlastněný Applem totiž rozšiřuje své portfolio příslušenství a po roce od uvedení vlastních kabelů přichází s novinkou, která cílí hlavně na pohodlí při nabíjení. Do nabídky konkrétně přidává USB-C na USB-C kabel o délce 3 metry. Jedná se tedy doposud nejdelší USB-C kabely, které Apple doposud představil.
Novinka dorazí ve stejných barvách, na které už jsou uživatelé zvyklí – konkrétně Bolt Black, Surge Stone, Nitro Navy a Rapid Red. Design zůstává věrný tomu, co Beats představil už loni. Kabel má opletenou konstrukci, která má zabránit zamotávání, a zároveň je zesílený tak, aby vydržel dlouhodobé používání bez třepení.
Z hlediska výkonu zvládne kabel nabíjení až do 240 W, takže bez problémů utáhne nejen telefony, ale i náročnější zařízení včetně notebooků. Samozřejmostí je podpora přenosu dat, synchronizace, audia nebo třeba CarPlay. Beats zároveň zdůrazňuje, že kabely procházejí během vývoje tisíci hodin testování, což má zajistit jejich spolehlivost v reálném provozu. Kompatibilita je přitom široká – fungovat mají jak s Apple zařízeními, tak s Androidem.
Nový 3metrový kabel je dostupný ode dneška přes oficiální kanály Applu za cenu 29,99 dolaru. V nabídce dál zůstávají i kratší varianty v délkách 1,5 metru a 20 centimetrů, a to jak v USB-C na USB-C, tak i v USB-A na USB-C nebo USB-C na Lightning provedení.