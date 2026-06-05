Černý Apple Vision Pro na cestě? Internetem kolují záhadné fotky

Na internetu se objevily snímky, které zachycují Apple Vision Pro v černém provedení. S očekáváním brzkého vydání bychom však měli být opatrní. Snímky zveřejnil na síti X hongkongský vývojář Pipfix.
Detailní pohled na temné komponenty
Záběry ukazují boční kameru a mřížku chlazení, což potvrzuje, že jde o tělo Vision Pro. Další fotky odhalují horní stranu akumulátoru, černý napájecí kabel a konektor, jehož upínací mechanismus zůstal světlý. Vidět je také pás přes hlavu a otočné kolečko pro nastavení utažení, rovněž v černé barvě.
Fotogalerie
Přestože se pravděpodobně jedná o reálné fotografie, a nikoliv o podvrh umělé inteligence, díváme se pouze na interní vývojový prototyp. Snímky totiž obsahují nesrovnalosti. Látka kolem hledí svým vzorem úplně neodpovídá finální verzi, baterie je obalena fólií a na pozadí se povalují testovací dráty.
Jde velmi pravděpodobně o prototyp původního M2 modelu, který se do sériové výroby v této barvě nikdy nedostal. Apple nemá důvod vydávat pro současnou generaci nové barvy, protože se jí prodává relativně málo. Podle úniků se navíc vývojáři nyní soustředí spíše na lehčí chytré brýle a další generace Vision Pro dorazí nejdříve v roce 2028.
Z mého pohledu by černý Vision Pro byl nádherný kousek hardwaru, který by si své fanoušky našel. Vzhledem k aktuálním prodejům však nedává smysl, aby Apple štěpil trh novými barvami dříve než u další generace.