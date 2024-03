Recenze Vision Pro: Technologický zázrak, kterému chybí to hlavní

Recenze Apple Vision Pro přichází méně než rok od chvíle, kdy jsem měl možnost jej poprvé v Apple Parku vidět naživo. Tehdy o nich Tim Cook mluvil jako o vstupu Applu do zcela nové éry technologického světa. Možná právě proto jsem se nemohl dočkat, až jej vyzkouším na vlastní oči a pochopím, co za zázrak to ten Apple vlastně představil. Nyní je to konečně tu a já se vám na následujících řádcích pokusím co nejlépe popsat to, co Vision Pro přináší.

Konstrukce a pohodlí Vision Pro

Z konstrukčního hlediska se Vision Pro skládá ze tří hlavních částí. Tou první jsou samotné brýle, které jsou hliníkové, jejich největší část tvoří přední displej a vnitřní čočky, do kterých se díváte. Když si uvědomíte, že veškeré výpočty se provádí v brýlích a odděláte od nich těsnění, které máte mezi samotnými brýlemi a vaší hlavou, budete v šoku z toho, jak tenké a minimalistické samotné brýle jsou.

Tato část obsahuje LiDAR, dvanáct kamer, chlazení, veškeré čipy a v podstatě naprosto celou elektroniku tohoto zařízení. Dvanáct kamer slouží jednak ke snímání vašich očí a zejména pak ke snímání okolí, z něhož vám v reálném čase zobrazují obraz na vnitřních displejích a vy tak vidíte skrze brýle prostor před nimi a právě díky tomuto principu pak může VisionOS umístit do prostoru v reálném světě virtuální objekty.

Další části je pak čelenka vyrobená z velmi jemné látky, kterou je možné přizpůsobit hlavě a regulovat pomocí otáčení kolečka, jak moc má být těsná. Tu lze nahradit také za čelenku s trojicí popruhů, aby se lépe rozložila váha. Upřímně řečeno, ani po dvou hodinách nošení jsem neměl nejmenší problém s hmotností Vision Pro, ale chápu, že padesáti kilogramová žena je mít může a je to tak velmi individuální záležitost.

Fotogalerie apple vision pro headband popruh vision pro vision celenka celenka vision pro vision pro popruh Vstoupit do galerie

Třetí a poslední částí je pak baterka, která je připojena k brýlím pomocí speciálního konektoru a má napevno připojený kabel. Baterie se nabíjí pomocí USB-C portu. Je možné ji nabíjet a přitom používat Vision, případně k ní připojit USB-C powerbanku a tak si prodloužit výdrž mimo místa, kde máte k dispozici zásuvku.

Pokud se pak rozhodnete pro napájení Vision Pro jen z baterie bez jejího připojení k elektrické síti či powerbance, na jedno nabití vám vydrží dvě hodiny. To je upřímně i čas, po kterém myslím, že je fajn brýle sundat a vrátit se alespoň na chvíli do reality, aby si vaše oči a hlava celkově odpočly.

Upřímně řečeno, během práce nebo hraní si s Vision fungujete buď tak, že si sednete na gauč a vedle sebe položíte baterku, a nebo se pohybujete a v tom případě si baterku dáte do kapsy. Nikdy jsem se nesetkal s problémem, že by mi kabel nebo baterka překážely. Samotné brýle pak na hlavě, jak jsem již zmínil, osobně ani nevnímám, co se hmotnosti týká, ale vnímám fakt, že musí být poměrně pevně utažené, aby dovnitř neproniklo žádné světlo z okolí. Jediný konstrukční problém pak vidím při sundávání, kdy se často stane, že se odpojí magneticky držící těsnění mezi samotným Vision a vašim obličejem. Stává se to však pouze při sundávání brýlí, během používání nikdy.

Obraz je jedním slovem úžasný!

Tím nejdůležitějším u celého Vision Pro je jednoznačně obraz a ten je naprosto perfektní. Kamery stíhají v reálném čase na displejích uvnitř čoček ukazovat přesně to, co vidíte bez brýlí a do toho dovedou vkládat virtuální objekty. Vision Pro dokáže kompenzovat v podstatě cokoli počínaje náklonem vaší hlavy, konče nějakým prudkým pohybem. Jediné, na co si musíte zvyknout, je fakt, že obraz jako kdyby mírně zrní. Není to nic vážného a je to jen málo viditelné, ale zkrátka poznáte, že se díváte do displeje a nikoli do reálného světa pouze přes nějaké například dioptrické brýle.

Barvy jsou realistické a displeje reagují na to, kam se díváte a tato místa zaostřují a to jak v reálné světě, tak i ve VR režimu, kdy se v reálném čase zaostří vzdálenější místo nebo bližší místo podle toho, kam se díváte. Zpoždění přitom není žádné a vše ve VR funguje velmi podobně skutečnému světu. Velmi těžko se to popisuje, ale používání Vision Pro je pro zrak zcela přirozené a po prvních hodinách používání vám naopak budou ve skutečném světě chybět virtuální objekty, než že by vám brýle na očích nějak vadily.

Vision Pro navíc nabízí zajímavý paradox, se kterým se u klasických displejů nesetkáváme. V případě například iPhone platí, že čím více okolního světla, tím hůř je displej viditelný. Zde je to přesně naopak a kamery, které přenáší obraz dovnitř brýlí, světlo milují. Pokud je nad vámi modrá obloha a svítí slunce, pak jen ztěží postřehnete, že se díváte do brýlí. Pokud je šero, pak je to, že koukáte do displeje, znatelnější a ve tmě brýle odmítají v AR režimu fungovat.

Než budete pokračovat ve čtení následujích řádků, chci vás upozornit na fakt, že veškeré screenshoty přímo z prostředí VisionOS vypadají jinak, než jak je vidíte vy. Systém automaticky zaostřuje tam, kam se díváte a nikoli na celou plochu. Taktéž barvy vypadají na displejích jinak než na screenshotech a stejně tak platí, že screenshoty jsou nakřivo, protože Vision Pro kompenzuje to, že máte například nakřivo hlavu a otevřete aplikaci nebo menu, ale na screenshotech to neplatí. Veškeré screenshoty slouží jen jako ilustrace a ve skutečnosti je obraz 100x lepší.

Nejlepší sluchátka, jaká jste kdy slyšeli

I přesto, že jsem měl možnost slyšet v rámci recenzí sluchátka v cenách přesahujících 15 tisíc korun, nikdy v životě jsem neslyšel lepší zvuk než ten, který nabízí Vision Pro. Naprosto neuvěřitelné navíc je, že zvuk vnímáte stejně jako když máte sluchátka na uších, ovšem vašich uší se v tomto případě nic nedotýká. Sice to má tu nevyhodu, že zvuk, který slyšíte vy, slyší i okolí, ovšem ne nijak výrazně. Apple dokázal u Vision Pro nabídnout zvuk, který nezažijete ani v iMaxu a když si pustíte film v kvalite Dolby Atmos, budete mít doslova a do písmene husí kůži. Samozřejmostí je spatial audio reagující na otáčení vaší hlavy vůči objektu, který vydává zvuk.

Upřímně řečeno, abyste měli ve svém domácím kině stejně kvalitní zvuk, jaký nabízí Vision Pro a hlavně stejně prostorový, bude vás to stát několik set tisíc korun. Pokud tedy například žijete sami a nevadí vám být při sledování filmů izolováni od ostatních, pak je řešením, jak si vychutnat nepopsatelně kvalitní zvuk a neméně kvalitní obraz doma za cenu, která je výrazně nižší než nějaké domácí kino s certifikací iMax, k němu projektor. Navíc, i když koupíte největší plátno na světě, stejně bude menší než to, které vám vytvoří Vision Pro.

Zvuk je obecně u Vision Pro extrémně důležitou součástí celého pocitu, který vám tento headset dává a troufám si říct, že až do takové míry, že v podstatě 40 % toho, jak dokáže Vision Pro oklamat váš mozek, má na svědomí právě zvuk. Platí to jak v AR, tak i VR režimu. Zvuk je jednoduše naprosto špičkový a v kombinaci se spatial audio a tím, že objekty, které vydávají zvuk, vidíte přímo před sebou, je efekt, který na vás ozvučení Vision Pro má, neuvěřitelný. Je jedno, zda je to zvuk turbíny, kterou si prohlížíte ve svém pokoji nebo v rámci prostředí, do kterých se přepnete, slyšíte dopadat kapky deště tak reálně, že za chvíli máte pocit, že jste mokří. Tohle se Applu neuvěřitelně povedlo, ovšem jak jsem již zmínil, je potřeba brát v potaz, že to je výrazná součást celé hry, kterou s vašimi smysly headset hraje a právě proto věnoval zvuku Apple tolik pozornosti.

Ovládání je naprosto intuitivní

Ovládání Vision Pro probíhá pomocí pohybu očí a gesta spojení palce a ukazováčku. Tam, kam se díváte, tam se zvýrazní možnost, která se nabízí a gestem prstů ji potvrdíte. Je jedno, zda gesto uděláte rukou položenou na stehně nebo zda ji máte metr od těla. Vision Pro gesto zaznamená kdykoli a kdekoli a vždy bezchybně reaguje. Stejně tak je bezchybné snímání vašeho zraku a Vision ví vždy naprosto přesně, kam se díváte. Ovládání je extrémně intuitivní a naučíte se jej prakticky okamžitě.

Jedinou nevýhodou je fakt, že Vision Pro nemá nic jako demo režim, kdy jej můžete ukázat vašim kamarádům a tím, že se Vision adaptuje jak na vaše oči, tak ruce, je velmi težké jej někomu půjčit. Může se mu totiž stát a ve většině případů se to stane, že například na klávesnici se bude díváte na číslo 1, ale Vision Pro si bude myslet, že se dívá na číslo 6 a to proto, protože je kalibrován na váš zrak.

VisionOS

VisionOS připomíná na první pohled kombinaci mezi WatchOS a iOS. Ovšem samotný systém vás nemusí příliš trápit, protože na rozdíl od iOS nebo WatchOS, čas, který v něm budete trávit, bude naprosto minimální.

Samotný VisionOS je rozdělen na tři základní části a to Apps, ve kterých vidíte veškeré nainstalované aplikace a to jak ty z App Store, tak ty předinstalované. Druhou částí jsou People, tedy lidé, které máte v kontaktech nebo se kterými komunikujete. Můžete jim poslat zprávu nebo jim zavolat. Tato část slouží v podstatě ke komunikaci s ostatními a nahrazuje aplikace Zprávy nebo Telefon a to i přesto, že například aplikaci Zprávy najdete také v sekci Apps.

Třetí část nese označení Environments a nabízí možnost přepínat různá prostředí, do kterých se můžete ponořit. Aktuálně je k dispozici 6 skutečných prostředí a dalších pět takových podkresů, respektive zabarvení vašeho skutečného okolí. Další budou postupně přibývat, ovšem i přesto, že Apple zatím nabízí pouze dvě prostředí, u kterých svítí Comming Soon a Vision Pro se prodává již měsíc a půl, nedokázal je prozatím přidat. Je tedy otázka, jak rychle a v jakém množství se budou další prostředí objevovat.

Kromě těchto tří menu pak nabízí Vision Pro samozřejmě nastavení, App Store a také control center, přes které lze rychle měnit hlasitost, aktivovat různé režimy nebo například spustit nahrávání obrazovky a mnoho dalšího. VisionOS funguje tak, jak jsme u Applu zvyklí naprosto spolehlivě, rychle a precizně a musím říct, že není nic, co by mi na tomto systému vadilo nebo chybělo.

Co je geniální, je fakt, že okna, která nevypnete zůstávají trvale tam, kde jste je umístili. Pokud tedy necháte nad kuchyňskou linkou okno s YouTube, kde je program o vaření, bude na stejném místě i druhý den a to i když mezitím odletíte s Vision Pro na druhý konec světa. Můžete si tak po celém domě vytvořit virtuální prvky ve skutečném prostředí, které jsou zde trvale, respektive dokud je nezavřete.

Imerzivní videa, ze kterých dostanete husí kůži

Slovo, které většina lidí do dnešního dne neslyšela, je naprostou revolucí v uchování vzpomínek. Dokud jej nezažijete, nikdo a ani já vám jej nedokáže popsat tak dobře, abyste si jej skutečně uměli představit. Díky 12 kamerám dokáže Vision Pro natáčet takzvaná imerzivní videa. Ta lze následně zobrazit právě na Vision Pro a vy se zkrátka a jednoduše vrátite zpět do okamžiku, kdy jste video natáčeli. Video vás vtáhne do děje stejně, jako když sledujete skutečné okolí přes Vision Pro. Dovolím si říct, že z 90 % je nerozeznatelné, zda sledujete realitu přes Vision Pro nebo zda si pouštíte Imerzivní video. A nyní si představte využití.

Narodí se vám dítě a vy si jej natočíte jako malinke miminko a i když mu bude 20, budete si stále mít možnost přehrát video, kde jej uvidíte jako malé miminko a budete jej skutečně vidět a budete v tom okamžiku, kdy jste video nahrávali. Když pak odejde studovat vysokou někam za oceán, můžete si kdykoli pustit jeho video, které jste si nahráli před odletem a kdykoli se na něj podívat. Až budete starší a jednou se stane, že vám zemře někdo blízký, můžete se na něj kdykoli podívat tak, jak kdyby právě stál před vámi. Chápu, že nechápete a říkáte si, že se běžně díváte na fotky nebo videa vašich dětí nebo rodičů, ovšem zde jste prostě v místnosti, kde jsou i oni. Jsou v životní velikosti, vidíte je z různých úhlů a zkrátka nepoznáte, že tam nejsou. Toto je věc, kterou jakmile zažijete, skutečně jen těžko pochopíte a pokud si nahrajete někoho blízkého, o koho později přijdete, dokáže vám jej alespoň částečně vrátit zpátky. Je to zkrátka a jednoduše naprosto neuvěřitelná funkce.

AR/VR a neuvěřitelné přizpůsobení okolí

I když Apple nijak nerozlišuje ani nepojmenovává možnosti Vision Pro, já je pro účel článku označím jako VR a AR režim. V rámci VR režimu nevidíte zjednodušeně řečeno nic ze skutečného světa jste zcela ponořeni do virtuálního prostředí. Je jedno, zda to je jedno z prostředí, které vám nabízí přímo Apple nebo zda vás tímto prostředím obklopí samotná aplikace. Ve VR prostředí zkrátka nevnímáte své okolí a jste od něj zcela odříznuti. Apple nabízí také režim, kdy postupně zobrazujete jak moc má být okolí vidět a to pomocí otáčení tlačítka.

Ve VR režimech nelze chodit a pokud si zobrazíte například prostředí Yosemitského parku nebo spustíte aplikaci ve VR, je nutné být na místě a hýbat se jen tak, jak se dokážete naklonit. Můžete se otáčet kolem své osy, ohýbat se, dřepnout si a tak dále, ale jakmile uděláte krok jakýmkoli směrem, prostředí zmizí, protože z něj fakticky vystoupíte. Vždy, když jste ve VR, máte možnost se pouze rozhlížet kolem sebe, což je důležité zmínit.

Druhým režimem je AR, tedy Augmented reality, kdy se virutální objekty a je jedno, zda jsou 2D nebo 3D, zobrazují pomocí headsetu ve vašem skutečném prostředí. Zde je naprosto neuvěřitelné, jak se podařilo Applu dokonale přizpůsobit umisťování oken ve vašem okolním prostředí. Jednoduše vezmete okno a můžete si jej libovolně zvětšit, přiblížit a oddálit. Otevřu například Safari a to si mohu zobrazit ve vzdálenosti 50 centimetrů od očí a mít jej velké stejně jako na 13″ MacBooku Air. Zároveň však mohu vzít toto okno a posunout jej na stěnu ve svém obýváku a zobrazit jej ve velikosti 5×3 metry. Pokud mi to nestačí, vyjdu na zahradu, okno posunu 30 metrů od sebe a zobrazím jej ve velikosti 50×50 metrů.

To vše během pár vteřin a pouhým pohybem ruky a očí. Vision Pro pozná, že okno přilepíte do prostoru nebo jej naopak umístíte ke zdi a automaticky dorovnává právě například zdi nebo další objekty a okno jim přizpůsobuje. Vše je až neuvěřitelně intuitivní a jen težko popsatelné.

Virtuální displej a nulová interakce s okolím

V podstatě jediná interakce Vision Pro s nějakým dalším zařízením je možnost vytvořit si virtuální displej/displeje vašeho Macu. Pokud máte jakýkoli Mac s novým operačním systémem přihlášený na stejné Apple ID jako Vision Pro, můžete si zobrazit virtuální plochy. Fungují tak, že se vám displej Macu přenese na okna, která znáte z Vision Pro a můžete tak mít 10 metrů široký a 5 metrů vysoký displej vašeho MacBooku. Na něm pak pracujete nadále s myší a klávesnicí nebo trackpadem vašeho počítače. Je to celkem zajímavá funkce, ale i když už 20 let pracuju se dvěma 27″ a 30″ displeji, ani nevím proč, ale osobně jsem ji nějak nepřišel na chuť. Je to však možnost, jak využívat Vision Pro pro práci s běžnými aplikacemi na vašem Macu.

Co je až zarážející, je naprosto nulová interakce s čímkoli jiným, než s vašim Macem. Bylo by fajn podívat se na iPhone a vidět počet nepřijatých hovorů, notifikací nebo stav baterky, bohužel zapomeňte. Dokonce je i displej iPhone v brýlích nečitelný. Brýle neinteragují nejen s Apple věcmi, ale ani s ničím jiným. Pokud si tedy představujete, že se podíváte z okna a uvidíte předpověď počasí, máte smůlu. Pokud toužíte po tom, že si je vezmete do lesa a ony vám řeknou, na jaký strom se díváte, máte smůlu. Dokonce vám ani neřeknou, na jakou horu nebo významnou památku se zrovna díváte a to je podle mě obrovská škoda a rozhodně prostor na zlepšení.

Aplikace a využitelnost

Využitelnost Vision Pro je z mého pohledu tím zcela nejzásadnějším problémem, se kterým se setkáte v momentě, kdy si jej budete chtít pořídit. Když pominu cenu přeprodejů, pak se bavíme o zařízení, které vás chtě nechtě bude stát zhruba 80 tisíc korun, pokud si jej koupíte tam, kde se prodává. To je cena, za kterou si jen málokdo dovolí koupit zařízení, které použije jednou za pár dní a nepotřebuje jej a obávám se, že dřív nebo později zjistíte, že Vision Pro je právě to zařízení, které sice chcete a toužíte po něm, ale za pár dní používání vám bude ležet na stole a vy jej zkrátka nebudete mít jak využít.

Za 14 dní, co Vision Pro testuju, jsem si postahoval desítky aplikací a vyzkoušel snad vše, co s ním lze dělat. Problém je v tom, že většina aplikací pouze nějakým způsobem prezentuje obsah. Buď sledujete různá prostředí, filmy, videa, nebo se ocitnete například v galerii. Zhruba z 90 % však vždy budete konzumenty obsahu. Můžete napsat mail, můžete si zavolat, můžete například malovat a mnoho dalšího, ovšem většinou vás napadne jedna a ta samá věc, že zavolat je lepší z telefonu, malovat si chcete na iPadu a upravovat fotky na svém monitoru. Ovšem, co se týká prohlížení fotek a videí a zejména těch vašich, co jste sami natočili nebo nafotili, není nic lepšího než Vision Pro.

Ano, jsou věci, kdy například můžete u sebe v obýváku, pokud jej máte dostatečně velký, zaparkovat monopost F1 a ten si postupně rozebrat. Ovšem stále je to o nějaké konzumaci obsahu. Dovedu si představit, až nějaká nábytkářská společnost nabídne VR umístění nábytku do domu tak, že si pomocí Vision Pro vybavíte celý dům a pak budete jednoduše chodit po místnostech a přehazovat a měnit vše, aby to spolu ladilo, ale to bude funkce, kterou nejspíš použijete jednou za pár let, kdy nakupujete nábytek. Nenarazil jsem však na aplikaci, kvůli které by mi stálo za to používat Vision Pro pro práci.

Další problém je, že při používání Vision Pro jste odříznuti od okolí. Nebavím se nyní o tom, že je zde na vnějším displeji vidět, zda jste ve VR nebo AR režimu a ostatní na vás mohou mluvit a můžete s nimi interagovat, ale o tom, že pokud nejste vlk samotář, chcete se dívat na televizor s dětmi nebo manželkou. Jakmile si nasadíte Vision Pro, jste ve svém vlastním světě, do kterého ostatní nemají přístup. Nemůžete jim ukázat na displeji telefonu nebo počítače fotku, na kterou se zrovna díváte a nemůžete se nad ní zasmát. Jste zkrátka jen vy a váš virutální svět.

Pokud doma žijete sami, máte například malý byt, pak je Vision Pro perfektní zařízení pro vás. Pokud ale máte rodinu, pak času, kdy jej budete mít jak využít, bude opravdu hodně málo, protože většinu věcí chcete tak nějak prožívat s ostatními členy rodiny. Představte si to jednoduše tak, že se v sobotu večer rozhodnete dívat na film a vy sám se zvednete a půjdete do kina, zatímco ostatní necháte doma.

Neuvěřitelný kousek technologie, kterému chybí to hlavní

Těžko se to říká u produktu, který měl být podle slov Applu dalším iPhonem, ovšem na závěr musím říct to, co jste možná po přečtení výše uvedených řádků tak nějak čekali. Vision Pro je technicky naprosto dokonalý produkt. Vykašlete se na kritiku lidí, kteří jej nikdy neviděli na vlastní oči, že vypadá jako potapěčské brýle, kašlete na to, že je podle někoho těžký, protože není, a ani ta externí baterie vám nebude vadit. Problém je v tom, že po pár hodinách až dnech zkrátka nebudete vědět, co s ním a to si myslím, že může být pro Apple opravdu zásadní problém.

Pokud totiž máte produkt, který chce každý používat a víte, jak jej používat a jeho jediný problém spočívá v tom, že je velký, málo vydrží nebo, že má špatnou barvu, tak zkrátka uděláte další generaci menší, s větší výdrží a líbivější barvou. Zde však není Vision Pro co vytknout v žádném směru. Problém je v tom, že produkt jako takový je „dokonalý“, ale jeho využití je velmi jednostranné a pro mnoho lidí v podstatě žádné.

Ovšem je tu jedno velké a zcela zásadní ale. My žijeme v Evropě a drtivá většina z nás má možnost přímo ze svého domu dojít do nejbližšího lesa, jít se projít se psem a slyšet v reálu zpívat ptáčky, foukat vítr a spoustu dalších přírodních věcí a i když bydlíte v centru Prahy, tak se za 30 minut dostanete metrem nebo autem do nejbližšího lesa. Pokud však bydlíte uprostřed středně velkého čínského města a pracujete 12 až 14 hodin denně, abyste mohli trávit život v bytě o velikosti 25 metrů čtverečních a do nejbližšího lesa je to pro vás 2 hodiny cesty, pak naprosto chápu, že je pro vás Vision Pro dokonalý útěk od reality. Na globálním trhu rozhodně může Vision Pro uspět, ovšem domnívám se, že v ČR/SR a celkově v Evropě to bude mít nejen v současné podobě opravdu velmi těžké. Jediné, co by mu mohlo pomoci, je za mě zlepšená interakce s okolím, ovšem i u té je otázka, zda by ji lidé dokázali využít.