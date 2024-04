LEGO představilo neuvěřitelně propracovanou raketu NASA Artemis i s odpalovací rampou

Milovníci stavebnice LEGO, zbystřete! Tento dánský stavebnicový gigant totiž před pár hodinami představil další skvost z řady Icons, u kterého si troufáme říci, že by na vaší poličce rozhodně neměl chybět. Jedná se totiž o stavebnici NASA Artemis Space Launch System, tedy o raketu NASA Artemis i s odpalovací rampou. Právě tato raketa má přitom v budoucnu vrátit člověka na Měsíc.

Jako již tradičně je celý set velmi propracovaný a dotažený do každičkého detailu. Skládá se z celkem 3601 dílků, v České republice bude stát 6499 Kč a do prodeje vstoupí 18. května letošního roku. Členové programu LEGO Insiders si jej pak mohou předobjednat dříve – konkrétně od 15. do 17. května, čímž si šanci na tento set zvýší. Vzhledem k jeho originalitě a zároveň exkluzivitě je totiž víceméně jasné, že půjde na dračku a že se dost možná na každého zájemce nedostane.

