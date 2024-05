Apple chystá na příští rok zbrusu novou variantu iPhonu! Známe první podrobnosti

Rošáda s modely iPhonů u Applu nekončí. Poté, co zkoušel v předešlých letech kalifornský gigant uspět s modely mini, které poté kvůli prodejnímu neúspěchu nahradil modely Plus, totiž přemýšlí nad další náhradou. Ani „Pluska“ totiž prodejně nebodují, kvůli čemuž je tak zřejmě na čase je nahradit něčím, co bude dávat z hlediska prodejů větší smysl. A to se podle velmi spolehlivého analytika Jeffa Pu stane již v příštím roce.

Zdroje Pua tvrdí konkrétně to, že má Apple i v roce 2025 v plánu přijít se čtyřmi novým iPhony 17, avšak model Plus byste mezi nimi již hledali marně. Ten má totiž nahradit zbrusu nový iPhone 17 Slim. Ten nabídne 6,6“ OLED displej, který jej tak svou úhlopříčkou zařadí mezi standardní 6,1/6,3“ modely a velké 6,9“ iPhony. Co se týče designu, ten by se měl shodovat s iPhonem 17 – jednat by se tedy mělo typově o základní iPhone s hliníkovým šasi a duálním fotoaparátem. Tomu bude ostatně odpovídat i procesorová a RAM výbava. Telefony totiž dostanou 8 GB RAM a čip A18, zatímco řada Pro si polepší na 12 GB RAM a čip A19 Pro.

Zajímavé je pak to, že se nejen iPhone 17 Slim, ale i všechny ostatní iPhony 17 dočkají vylepšení předního fotoaparátu. Jeho rozlišení poskočí ze současných 12MPx na dvojnásobek, tedy 24MPx. Selfie fotky, ale třeba i videohovory a tak podobně tedy podstatně zkvalitní, což je rozhodně pozitivní zpráva. Jakékoliv další detaily modelu 17 Slim jsou nicméně zatím zahaleny tajemstvími.