Recenze Epico Mag+ Aluminium Power Bank 10 000 mAh: Konečně powerbanka, u které se přemýšlelo

V dnešní recenzi se podíváme na nedávno představenou magnetickou powerbanku Epico Mag+ Aluminium Power Bank 10 000 mAh. Právě ta nám totiž nedávno dorazila do redakce a jelikož jí již nějakou chvíli testuji, je na čase vás seznámit s tím, jaká tato powerbanka vlastně je. Pojďme edy na to.

Technické specifikace, zpracování a design

Jak již název napovídá, rozhodnete-li si tuto powerbanku pořídit, budete mít tu čest se zařízením s hliníkovým tělem, které ukrývá 10 000mAh nabíjecí akumulátor. Powerbanka je sice primárně určená pro iPhony či jiná zařízení s MagSafe/magnetickým uchycením pro bezdrátové nabíjení, k dispozici jsou nicméně i dva výstupy pro standardní kabelové nabíjení. Řeč je konkrétně o USB-C portu s podporou 20W Power Delivery a USB-A s maximálním výkonem 22,5W. Co se pak týče bezdrátového nabíjení, to zvládá maximálně 15W, avšak jen v případě Androidů. iPhony nabijete „jen“ 7,5W, na což upozorňuje i samotný výrobce na webu, potažmo na krabičce powerbanky. Za tento krok jej musím upřímně pochválit – ne každý výrobce je totiž ochoten přiznat, že jeho powerbanka nenabíjí pro MagSafe standardními 15W. Nicméně vzhledem k tomu, že skrze kabel jste iPhone, potažmo i jinou elektroniku „dokrmit“ až 22,5W, myslím si, že na nízkou rychlost nabíjení si tu opravdu stěžovat nejde.

Zajímají-li vás rozměry powerbanky, ty jsou 66 x 103 x 15 mm při 191 gramech. Jedná se tedy o relativně malou, zato však vcelku těžkou powerbanku. Kdybych pak měl zhodnotit její zpracování a design, zde není vlastně co vytknout. Hliníkové tělo ve Space Gray verzi se zaoblenými hranami v minimalistickém provedení se zkrátka musí líbit každému. Co mě pak u této powerbanky extrémně potěšilo, je integrovaný displej na její přední straně, na kterém uvidíte, kolik procent kapacity v ní ještě zbývá, což je prostě super. Valná většina powerbank totiž spoléhá na systém LED diod, kdy každá dioda značí zpravidla 25 %, což je z uživatelského hlediska relativně nevyužitelné. To proto, že tři diody vám svítí vlastně od 99 % do 75 % nabití powerbanky. A co si budeme povídat, těchto 24 % je sakra rozdíl. Integrovaný displej je tedy za mě naprosto dokonalé řešení, které využitelnost powerbanky posouvá na novou úroveň, protože zkrátka daleko lépe víte, jak na tom z hlediska nabití je.

Testování

A jaká je powerbanka v praxi? Musím říci, že opravdu dobrá. iPhone 15 Pro s kapacitou baterie 3290 mAh se mi s ní podařilo bezdrátově nabít celkem 2x na 100 % a zbytek powerbanky mi pak nabil telefon na nějakých 15 %, což není vůbec špatný výsledek. Přeci jen, u bezdrátového nabíjení je třeba počítat s určitými ztrátami a nelze si tedy myslet, že 10 000mAh v powerbance „přenesete“ 1:1 do telefonu. Navíc bych řekl, že nabíjení bylo snad i rychlejší než klasických 7,5W. Jasně, vím, co píše výrobce v technických specifikacích, ale taktéž vím, jak rychlé 7,5W nabíjení je a že některé nabíječky zvládají i bez certifikace nabíjet z nějakého důvodu rychleji. A myslím si, že tohle je ten případ, byť rychlých 15W opravdu nečekejte.

Super je pak to, že díky fyzickému výstupu lze powerbankou nabíjet dvě zařízení současně. Já osobně testoval nabíjení na dvou iPhonech 15, konkrétně pak modelu 15 Pro a 15, přičemž 15 Pro jsem nabíjel bezdrátově, 15 pak kabelově. Jasně, v takovém případě jste powerbanku schopni vybít celkem rychle, ale když člověk potřebuje „nakrmit“ dvě zařízení současně, je super tuto možnost mít. Je ale třeba mít na paměti, že 10 000mAh není až tak moc a při nabíjení navíc vznikají ztráty, tudíž bych doporučil spíš nabíjet vždy jen primární zařízení, které je třeba „udržet při životě“ za každou cenu, než si powerbanku vybíjet dalšími zařízeními.

Co se týče dalších aspektů powerbanky, v případě bezdrátového nabíjení se zahřívá naprosto minimálně. Když jsem k ní pak na kabel připojil i iPhone 15, už se sice začala hřát o poznání více, nejednalo se však rozhodně o žádný extrém, který by vám znemožňoval manipulaci s ní, takže i tohle je za mě opravdu fajn. A dobrý je i magnet, který zajišťuje přichycení k telefonu. Jeho síla je velmi slušná a není tedy třeba se bát toho, že by vám například v batohu powerbanka z telefonu spadla a přestala jej nabíjet, jelikož to opravdu nehrozí. Respektive, nevím, jak moc by se musel batoh natřásat, aby se magnetické spojení rozpojilo.

Resumé

Jak tedy závěrem Epico Mag+ Aluminium Power Bank 10 000 mAh zhodnotit? Upřímně řečeno, magnetických powerbank jsem si za poslední roky vyzkoušel v rámci recenzí opravdu mnoho, ale vesměs se jednalo o totéž. Toto nové řešení od Epico je ale opravdu skvělé a to zejména díky integrovanému displeji, díky které využitelnost tohoto příslušenství strmě roste. Díky této drobnosti totiž člověk dokáže daleko lépe powerbanku využít. Když k tomu navíc přičtu líbivý design, celkovou spolehlivost či možnost nabíjet jak bezdrátově, tak i kabelově a to navíc současně, stojí Epico Mag+ Aluminium Power Bank 10 000 mAh opravdu za to!

Slevový kód

Pokud vás powerbanka zaujala, máme pro vás skvělou zprávu. Díky slevovému kódu epico20 ji totiž může 10 z vás získat o 20 % levněji – tedy za 1199 Kč namísto obvyklých 1499 Kč.

Epico Mag+ Aluminium Power Bank 10 000 mAh lze zakoupit zde