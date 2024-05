Legendární Warren Buffett prodal přes sto milionů akcií Applu

Warrena Buffetta zřejmě není třeba fanouškům Applu jakkoliv sáhodlouze představovat. Jedná se totiž o suverénně nejznámějšího a zároveň největšího investora Applu, který dlouhodobě drží skrze svou investiční společnost Berkshire Hathaway vyšší stovky milionů akcií kalifornského giganta. O to víc leckoho nyní překvapily informace o tom, že jich tato investiční společnost v předešlém čtvrtletí značné množství prodala.

Podle čtvrtletní finanční zprávě Berkshire Hathaway prodala tato investiční společnost zhruba 13 % svých akcií Applu, tedy zhruba 115 milionů kusů. V současnosti by tak měla společnost držet kolem 790 milionů akcií v hodnotě zhruba 135,4 miliard dolarů. Do budoucna přitom Buffett nepočítá s tím, že by akcie Applu jakkoliv více rozprodával. „Pokud se nestane nic dramatického, (…) budeme mít i nadále Apple jako naši největší investici,“ nechal se Buffett slyšet s tím, že je Apple dle něj „ještě lepší byznys než další dvě velké společnosti, jejichž akcie drží – konkrétně American Express a Coca-Colla“.

Pokud se pak ptáte na to, proč tedy Buffett akcie Applu v předešlém čtvrtletí prodal, to sice oficiálně neprozradil, nicméně podle analytiků i náznaků jeho samotného se tak velmi pravděpodobně rozhodl kvůli daňovým účelům. Rozhodně se tedy nedá říci, že by byl Buffett z nynějšího stavu Applu jakkoliv znepokojený a proto se začal jeho akcií zbavovat kvůli strachu z budoucnosti společnosti.