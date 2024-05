Tato jednoduchá změna nastavení vám ušetří baterku i data ve vašem iPhone!

Apple se vás při nastavování nového iPhone ptá na pár věcí, které můžete zapnout nebo vypnout. V zápalu boje o to používat svůj nový iPhone co nejdřív většina lidí vše odkliká co nejrychleji a příliš nepřemýšlí nad tím, co vlastně zapíná a vypíná. Jednou z těchto položek je také možnost sdílet analýzu iPhone. Jedná se o data, která iPhone odesílá zpět do Cupertina a sdílí tak s analytiky Applu informace o chování vašeho iPhone. Samozřejmě se jedná o data například o problémech při pádu aplikací a tak dále. Na druhou stranu se těchto dat může posílat značné množství, což jednak stojí data z vašeho FUP limitu, protože se analytické informace posílají jak při Wi-Fi, tak i cellular připojení, tak vás to stojí také baterii.

Vypnutí sdílení analytických dat je přitom poměrně snadné. Stačí jít do nastavení ve vašem iPhone a zde zvolit možnost Soukromí a zabezpečení a zde najdete téměř na konci možnost Analýza a vylepšování. Zde vypněte veškeré položky a ušetříte tak jak data, tak i baterii.