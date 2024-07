Apple už nechce snímače foťáku pro iPhony od Sony, náhrada za něj však velmi překvapí

Apple se sice dlouhodobě snaží na mnoha „frontách“ osamostatnit a své produkty vyrábět v maximální možné míře z komponentů, které si sám vyvine, ne ve všech směrech je toho ale schopen. Například snímače fotoaparátu mu tak dlouhodobě dodává společnost Sony, která se řadí v tomto odvětví mezi naprostou špičku. Jak se však zdá, Apple už by rád změnu.

Zdroje spolehlivého analytika Ming-Chi Kua přišly před pár hodinami s tím, že přední představitelné Applu vedení Sony oznámili, že s ním do budoucna coby s exkluzivním dodavatelem snímačů foťáků pro iPhony nepočítají. Od roku 2026 a tedy iPhonů 18 chce totiž Apple minimálně jeden foťák iPhonů osadit jiným snímačem, který má vyrábět velmi překvapivě Samsung. Ten už měl údajně založit speciální vývojový tým, který bude „k ruce“ Applu a snímače bude vyvíjet přesně dle jeho potřeb. Ve výsledku by se tedy nemělo jednat o totéž řešení, které využívá Samsung ve svých smartphonech, což je taktéž poměrně zajímavé. Realizace je nicméně ještě poměrně daleko a leccos se může do té doby změnit. Pokud se ale Apple skutečně rozhodne spojit v tomto směru se Samsungem, bude se bezesporu jednat o solidní překvapení.