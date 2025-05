Apple to s ohebnými iPhony myslí vážně! Druhá generace dorazí už v roce 2027

Přestože byl iPhone ještě donedávna spíše zbožným přáním technologických nadšenců než reálným produktem, podle spousty úniků informací z předešlých týdnů a měsíců se zdá, že se již poměrně brzy stane realitou. Jeho první generace by totiž měla údajně dorazit již v příštím roce s tím, že tou Apple ani zdaleka nekončí. Uznávaný analytik Ming-Chi Kuo totiž ve své nejnovější zprávě tvrdí, že Apple připravuje hned dva skládací modely iPhonu, přičemž a druhý z nich dorazí v druhé polovině roku 2027. Svým způsobem tak i skrze něj oslaví Apple kulaté dvacáté narozeniny prvního iPhone.

První generace skládacího iPhonu má podle Kua dorazit už v druhé polovině příštího roku s tím, že se bude jednat de facto o testovací vstupní vlaštovku do tohoto segmentu. Další generace skládačky by pak měla být údajně podstatně ambicióznější, což ostatně již dříve naznačil i reportéra Mark Gurman z Bloombergu. Ten totiž v předešlých týdnech prozradil, že Apple chystá na rok 2027 „odvážný“ iPhone Pro s výraznějším využitím skla a také pokročilý skládací model, aniž by ale specifikoval, o jakou generaci půjde. Pokud se obě predikce skutečně potvrdí, půjde pravděpodobně o druhou iteraci skládacího modelu ve stylu knihy.

Představení ohebného iPhonu viselo ve vzduchu již opravdu dlouho a je skoro až s podivem, že k němu (nejspíš) dojde teprve až v příštím roce. Zatímco konkurence v čele se Samsungem totiž už na trhu s ohebnými smartphony působí několik let, Apple si jako tradičně dává na čas. O to větší jsou ale očekávání, že když už skládací iPhone dorazí, přinese něco opravdu promyšleného, technologicky dotaženého a především uživatelsky smysluplného. Snad tomu tedy tak skutečně bude. Pravdou totiž je, že podobná očekávaní předcházela i Apple Intelligence, která je však bohužel momentálně spíš pro smích.