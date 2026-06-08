iOS 27 oficiálně odhalen: V hlavní roli optimalizace, chytřejší Siri a nekompromisní kompatibilita

iOS 27 je konečně oficiálně odhalen! Týdny nejrůznějších úniků totiž Apple před malou chvílí utnul oficiálním odhalením tohoto systému na úvodní Keynote své vývojářské konference WWDC. A nutno podotknout, že očekávání ohledně tohoto systému se naplnila prakticky bezezbytku.
iOS 27 novinky
Lepší Liquid Glass
Prezentaci začal Apple svým způsobem přiznání chyby s Liquid Glass designem z loňska, respektive pak s jeho uživatelskou nepřizpůsobitelností. iOS 27 spolu se všemi ostatními systémy přináší možnosti posuvníku, který umožní nastavit míru průhlednosti přesně podle vašich preferencí, takže si budete moci systém klidně ještě více zprůhlednit, ale klidně i učinit matnější, méně průhledný.
Další zajímavou změnou, která se týká opět všech platforem, je redesign ikon aplikací, které dostanou též větší nádech Liquid Glass průhledných prvků, díky čemuž tak lépe do celého skleněného stylu zapadnou – tedy alespoň dle slov Apple.
Optimalizace na pozadí potěší
Apple se dále dle svých slov zaměřil i na nejrůznější optimalizace „pod kapotou“, díky čemuž dokázal dle svých slov zrychlit spouštění aplikací až o 30 %, zlepšit plynulost procházení Home Screenů a tak podobně. Potěší ale třeba i až o 80 % zrychlení AirDropu či až 5x rychlejší prohlížení a přenášení souborů v rámci aplikace Soubory jak na iOS, tak na iPhonu. Zlepšil se ale údajně i dosah bezdrátových komunikačních protokolů v čele s WiFi či Bluetooth, respektive jejich výkon.
Na pozadí všech systémů běží dle slov Apple nová infrastruktura vyhledávání, která by měla být schopná ať už v rámci Spotlightu či třeba vyhledávače ve Zprávách či Mailu snáze vyhledat věci, které budete zrovna potřebovat.
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Nové funkce pro kontrolu dětí
Prezentace dále pokračovala zaměřením se na vyzdvihnutí zabezpečení Apple produktů jako takových, ať už skrze šifrovanou komunikaci v rámci RCS a iMessage či zdravotní funkce v Apple Watch či iPhonech. Tyto funkce ale již byly k dispozici dříve. Nově k nim přibývají další možnosti, kterými chce Apple bezpečnost svých zákazníků ještě zvýšit a to na všech frontách.
Rodiče mají mít například k dispozici více možnosti v rámci dětského účtu. Nově bude možné například lépe nastavit přístup do aplikací, respektive pak jejich omezení. Dítě si bude moci zažádat o přístup do aplikace s tím, že rodiči dorazí žádost, kterou si bude moci na svém telefonu prohlédnout včetně detailů dané aplikace a následně dítěti umožnit či naopak zamítnout přístup.
Další zajímavá novinka přichází do komunikace, která může v iOS 27 být rodičem daleko více kontrolovaná. Dětem se například nedovolají či „nedopíši“ neuložená čísla s tím, že aby s nimi mohly děti komunikovat, bude je muset rodič schválit, čímž ověří, zda se jedná o nebezpečí či nikoliv.
Co se týče funkce čas u obrazovky, ten se také dočká rozšíření, díky kterému jej budou moci rodiče nastavovat ještě komplexněji, poznají z něj, jaké aplikace jsou v jakou dobu dne využívány nejvíce a dokonce budou limity spojeny s vědeckými průzkumy, které rodičům pomohou nastavit ideální míru denní dávku různých kategorií aplikací.
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Umělá inteligence
Na poli AI Apple v posledních letech docela zaspal a proto se od ní nyní čekaly velké věci. A nutno uznat, že Apple dnes velký krok kupředu určitě udělal, byť mohl být dost možná ještě větší.
Apple dle svých slov staví AI, potažmo pak Apple Intelligence kolem uživatele tak, aby mu co nejlépe sloužila. Na prezentaci Apple přiznal, že spojil síly s Google, díky čemuž má nyní k dispozici velmi dobré AI modely například pro parádní chápání obrázků a jejich generování. I nadále se pak počítá s tím, že zčásti poběží AI přímo na zařízení, zčásti pak na serverech mimo zařízení (tedy závislost na internetu je tu stále).
Apple o své AI dále tvrdí, že bude daleko více chápat potřeby uživatelů, jejich preference a celkově „svět kolem sebe“, respektive pak svět, do kterého AI pustíte v rámci souborů, fotek a tak podobně. Samozřejmostí jsou pak vychytávky typu lepší úpravy textů v mailech a tak podobně – tedy věci, které už Apple ukázal v roce 2024 na WWDC. Vše by ale nyní mělo fungovat daleko komplexněji, chytřeji a samozřejmě s důrazem na soukromí. Zdůrazněno bylo například opět to, že vaše data nebudou nikdy nikam ukládána ani nic podobného.
Bohužel, o podpoře nových jazyků nezaznělo na prezentaci ani slovo.
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Další zajímavou vychytávkou je nový Siri mode ve fotoaparátu, který je de facto jen vylepšenou verzí Visual Intelligence, která bude právě začleněním ve Fotoaparátu více po ruce. Siri bude díky tomu schopná lépe analyzovat to, co uživatel vyfotí a následně pro danou věc nabídnout detailní informace či řadu dalších úkonů v čele s označením data/události a možnosti vytvoření události pro kalendář a tak podobně. Zkrátka a dobře, v hlavní roli má být důraz na uživatelské zjednodušení snad všeho, na co si jen vzpomenete.
Siri
Na prezentaci hovořil Apple ve velkém i o novém Siri AI, což je však ve výsledku „jen“ chytřejší verze dosavadní Siri schopná lépe konverzovat a odpovídat, lépe reagovat na požadavky a tak podobně. Siri bude nově k dispozici skrze samostatnou aplikaci a bude se zčásti skrývat v Dynamic Islandu, ze kterého bude zobrazovat nejrůznější odpovědi, které budete právě potřebovat.
Odpovědi Siri z Dynamic Islandu budou textové s tím, že vy na ně budete odpovídat hlasově a de facto tím rozvíjet konverzaci se Siri. Ta vám následně klidně umožní uložit věc z konverzace do připomínek, kalendáře a tak podobně. Stejně tak dokáže chápat, co vidíte na displeji a následně o dané věci promluvit. Na prezentaci bylo například k vidění, jak se prezentující zeptal, co vidí na fotce na Instagramu, respektive kde se dané místo nachází, načež Siri obrazovku zanalyzovala, poskytla polohu a následně i nabídla navigaci skrze Apple Maps.
Obecně se tedy z prezentace zdála Siri podstatně využitelnější než tomu je nyní, protože zjednodušeně řečeno více chápe, co po ní vlastně chcete. A nejen to. Při hlasové ukázce zněla Siri i o něco lidštěji s tím, že si hlas můžete samozřejmě i přizpůsobit, ať už rychlostně či emocionálně.
Ačkoliv je Siri využitelnější než tomu bylo doposud, zcela objektivně se sluší dodat, že odpovědi, které asistentka nabízí, jsou sice opravdu obsáhlé a ve výsledku tedy člověka oprostí od dohledávání informací na internetu, nicméně nezobrazují se úplně svižně. Respektive, Siri potřebuje na přemýšlení o dané věci, popřípadě pro vykonání daného úkonu alespoň na první pohled vcelku dost času.
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iOS 27 kompatibilita
Velmi zajímavé je pak to, že kompatibilita iOS 27 zůstává stejná jako v případě iOS 26, takže systém nainstalujete na všechny modely iPhone od 11 či SE 2. generace po nejčerstvější kousky.