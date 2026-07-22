Apple začal vyrábět iPhone 18 Pro

Přestože do představení iPhonu 18 Pro zbývá ještě zhruba měsíc a půl, Apple už naplno rozjíždí jeho výrobu. Podle nových informací z Číny totiž vlajkové modely vstoupily do fáze sériové výroby a výrobní linky společnosti Foxconn se postupně rozjíždějí na plný výkon. Jinými slovy, vývoj je hotový a nyní už se vyrábějí kusy, které zamíří k prvním zákazníkům.
S náběhem výroby souvisí i rozsáhlý nábor nových zaměstnanců. Foxconn podle dostupných informací výrazně navýšil náborové bonusy i odměny za přesčasy, aby stihl vyrobit dostatek telefonů před tradičním zářijovým představením. Podobný scénář se opakuje prakticky každý rok, letos je ale o to zajímavější, že Apple chystá jednu z největších změn své produktové strategie za poslední dobu.
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Na podzim totiž nemají dorazit jen iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max, ale také první skládací iPhone. Naopak základní iPhone 18 a druhá generace iPhonu Air mají být podle dosavadních informací odloženy až na jaro 2027. Apple tak vůbec poprvé rozdělí premiéru nové generace iPhonů do dvou samostatných vln.
Samotný iPhone 18 Pro má přitom nabídnout celou řadu zajímavých novinek. Spekuluje se o 2nm čipu A20 Pro, menším Dynamic Islandu díky Face ID ukrytému pod displejem, hlavním fotoaparátu s proměnlivou clonou nebo větší baterii zejména u modelu Pro Max. Pokud se všechny dosavadní úniky potvrdí, půjde o jednu z největších hardwarových evolucí za poslední roky.
Fakt, že telefony už vstoupily do sériové výroby, navíc naznačuje, že Apple zatím nečelí žádným větším problémům, které by mohly ohrozit jejich uvedení na trh. Vše tedy nasvědčuje tomu, že tradiční zářijová keynote proběhne podle plánu a nové iPhony se začnou prodávat ještě během druhé poloviny září. Pokud jste tedy na letošní generaci čekali, od jejího odhalení nás dělí už jen několik týdnů.