iPhone Air 2 dostane dva zadní foťáky, větší baterku a přesto neztloustne. Jak je to možné?

Když se začaly v posledních dnech objevovat zprávy o tom, že se Apple chce u druhé generace iPhone Air poučit ze svých chyb a nasadit do ní jednak dvojitý zadní fotoaparát a jednak větší baterii, leckdo si začal automaticky klást otázku, zda se tato vylepšení přeci jen nemohou podepsat na tloušťce zařízení. Přeci jen, právě mimořádně nízká tloušťka, nebo by se možná spíš hodilo říci tenkost, je totiž hlavním poznávacím znakem iPhone Air a jakékoliv navýšení by proto šlo do jisté míry proti jeho filozofii. Jak se však zdá, větší tloušťky se bát nemusíme – tedy alespoň podle v minulosti spolehlivého leakera Digital Chat Station.
Zdroje leakera potvrzují, že se s větší baterii o zhruba 11 % skutečně počítá, stejně jako je skutečně v plánu nasazení druhého zadního foťáku, který bude samozřejmě určitým způsobem náročný na vnitřní prostor, zejména pak okolí zadního fotoaparátového „hrbu“. Tato vylepšení si však může Apple dovolit nasadit díky použití pokročilejších vnitřních komponentů – konkrétně pak nové generace OLED displeje, která má být podstatně tenčí než ta stávající, v kombinaci s menším čipem Apple A20 postaveným na 2nm výrobní technologii, která s sebou vedle rozměrů přinese i nižší energetickou náročnost.
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Když k tomu navíc přičteme i fakt, že iPhone Air 2 pravděpodobně dostane novou generaci 5G modemu od Apple, která bude též úspornější a pravděpodobně i menší, a dost možná i technologii menšího displejového Dynamic Islandu, který komponenty uvnitř mírně zamíchá, ve výsledku si tak bude moci kalifornský gigant dovolit nasadit poměrně citelně větší baterii i přesto, že nejspíš půjde o tentýž typ, který u daného modelu použil loni.
Bez jakékoliv nadsázky se tak dá říci, že boj o vnitřní prostor je stále naprosto enormní a i ty sebemenší změny mohou ve výsledku otevřít dveře upgradům, které dokáží úroveň celého zařízení posunout o kus dál. A protože byla výdrž baterie a slabší fotoaparát z hlediska komplexnosti pro mě osobně i největšími strašáky první generace iPhone Air, jsem extrémně zvědavý na to, jak moc se vnímání lidí změní poté, co druhá generace tyto nedostatky zčásti odstraní.
Problém neni hrúbka ale váha a pokazený dizajn druhým foťákom…