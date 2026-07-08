Apple potěšil fanoušky seriálů. Vybrané zakoupené tituly z Apple TV a iTunes nyní zdarma převádí do 4K

Apple před lety příjemně překvapil své zákazníky tím, že začal bezplatně převádět dříve zakoupené filmy z HD do 4K. Pokud jste si tedy film koupili ještě před příchodem Apple TV 4K, nemuseli jste za vyšší kvalitu obrazu platit znovu. Nyní společnost stejnou výhodu konečně rozšiřuje také na seriály. Celý proces navíc probíhá automaticky, takže pokud se váš titul dostane na seznam podporovaných, nemusíte dělat vůbec nic.
Jde sice o poměrně nenápadnou změnu, která neprovází žádná tisková zpráva ani velké oznámení, o to více ale potěší všechny, kteří si v minulosti budovali knihovnu seriálů přímo v Apple TV nebo dříve v iTunes Store. Namísto původní HD verze se jim totiž nově zpřístupní 4K varianta bez jakéhokoliv doplatku.
Apple zatím novinku zavádí postupně. V první vlně se bezplatného upgradu dočkaly například seriály Mad Men, Star Trek: Strange New Worlds, RuPaul’s Drag Race UK nebo novější verze The Twilight Zone. Celkem jde o několik desítek titulů, přičemž jejich počet by měl v následujících týdnech dále růst. Pokud jste si některý z podporovaných seriálů v minulosti koupili, stačí otevřít aplikaci Apple TV a zkontrolovat svou knihovnu. Pokud už je pro daný titul 4K verze dostupná, měla by se objevit automaticky. Není potřeba nic znovu kupovat ani aktivovat.
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Přesně takhle by měl digitální obchod fungovat
Právě podobný přístup je jedním z důvodů, proč má Apple mezi fanoušky digitálních nákupů dlouhodobě velmi dobré jméno. Když firma v roce 2017 představila první Apple TV 4K, rozhodla se všem zákazníkům zdarma zpřístupnit vyšší kvalitu u již zakoupených filmů. V době, kdy řada jiných obchodů nabízela 4K verze jako samostatný produkt, šlo o velmi vstřícný krok. Nyní stejnou filozofii rozšiřuje i na seriály. Na sociálních sítích se navíc změna setkala s velmi pozitivním přijetím. Mnoho uživatelů píše, že přesně takový přístup od digitálních obchodů očekávají, a doufají, že Apple bude v bezplatných upgradech pokračovat i u dalších titulů.
Pokud bude Apple přidávat nové seriály stejným tempem jako v prvních dnech, může se během několika měsíců výrazně rozrůst počet titulů dostupných ve 4K bez jediného příplatku. A právě to je příjemná zpráva pro všechny, kteří si obsah nekupují jen na jedno zhlédnutí, ale budují si vlastní digitální knihovnu. Otázkou nicméně je, kolik lidí v dnešní době takových vlastně je. Přeci jen, žijeme v době streamovacích služeb, které vám za měsíční poplatek dodají obsah v té nejlepší možné kvalitě. I tak se ale ze strany Applu jedná bezesporu o pozitivní krok směrem k uživatelům.