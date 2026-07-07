Splněný sen pro miliony lidí. Unikly fotky LEGO stavebnice podle legendárního seriálu

Fanoušci seriálu Akta X a stavebnic LEGO mají důvod k radosti. Na internet totiž unikly vůbec první fotografie dlouho očekávaného setu LEGO Ideas The X-Files, o kterém se mluví už od loňského roku. Právě tehdy totiž zvítězil ve fanouškovské soutěži LEGO Ideas, díky čemuž si jej společnost LEGO vybrala k oficiálnímu vývoji. A jak se nyní zdá, cesta od nápadu fanouška až na pulty obchodů je prakticky u konce.
Na uniklých fotografiích je vidět finální podoba stavebnice, která věrně zachycuje jednu z nejikoničtějších lokací celého seriálu. Ve spodní části modelu se nachází Mulderova kancelář zaplněná detaily, zatímco nad ní nechybí lesní scéna s mimozemšťanem a ikonickým UFO vznášejícím se mezi stromy. Nechybí ani slogan „The Truth Is Out There“, který k Aktům X neodmyslitelně patří.
Takto vypadal vítězný fanouškovský návrh setu
Od fanouškovského projektu až do obchodů
Celý příběh této stavebnice je vlastně ukázkovým příkladem toho, jak LEGO Ideas funguje. Fanouškovský návrh nejprve získal potřebnou podporu komunity, následně prošel náročným schvalovacím procesem a poté zamířil do rukou profesionálních designérů LEGO, kteří jej několik měsíců upravovali tak, aby splňoval všechny požadavky společnosti. Právě proto se finální model od původního návrhu v několika detailech liší, základní myšlenka však zůstala zachována.
Podle dosavadních informací dorazí stavebnice do prodeje už 1. srpna za doporučenou cenu 199,99 dolarů. Nabídnout má celkem 1478 dílků a hned několik minifigurek včetně Foxe Muldera, Dany Scullyové či mimozemšťana. Jak má se t vypadat se můžete podívat níže na fotce.
LEGO zjevně míří na dospělé fanoušky
Už první pohled na uniklé fotografie naznačuje, že nepůjde o klasickou stavebnici určenou dětem, ale především o výstavní model pro dospělé fanoušky seriálu. Interiér Mulderovy kanceláře je doslova přeplněný drobnými odkazy na jednotlivé epizody, nechybí dokumenty, trofeje ani legendární plakát s nápisem „I Want To Believe“. Horní část s lesem a UFO pak celé scéně dodává velmi efektní vzhled, díky kterému bude model působit skvěle i vystavený na poličce.
Přestože LEGO zatím stavebnici oficiálně nepředstavilo, uniklé fotografie krabice prakticky potvrzují, že veřejné odhalení je otázkou už jen velmi krátké doby. Pokud se navíc potvrdí dosavadní informace o ceně i termínu vydání, fanoušci Akt X si budou moci tento velmi netradiční přírůstek do řady LEGO Ideas pořídit už během srpna. Já si coby fanoušek tohoto seriálu jeden kousek určitě pořídím a s chutí postavím. LEGO je totiž dlouhodobě má srdcovka a když se spojí s dalšími oblíbenými věcmi, není nad čím váhat.