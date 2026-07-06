WhatsApp chystá malou změnu, která vám okamžitě prozradí, kdo je online

WhatsApp testuje novou funkci, která usnadní zjištění, zda je váš kontakt právě aktivní. Do aplikace přidává zelenou tečku u profilové fotografie, která se zobrazí ve chvíli, kdy je daný uživatel online. Funkce se nyní objevila v beta verzi WhatsAppu pro iPhone a v následujících týdnech by se měla dostat k většímu počtu testerů. Novinka funguje velmi jednoduše. Pokud je váš kontakt právě připojený k WhatsAppu, objeví se u jeho profilové fotografie malá zelená tečka. Jakmile aplikaci zavře nebo přestane být aktivní, indikátor okamžitě zmizí.
Vše probíhá v reálném čase, takže už nebude nutné čekat na odpověď nebo zkoumat údaj „Naposledy online“. Na první pohled uvidíte, zda má smysl zprávu poslat právě teď. V současné beta verzi se zelená tečka zobrazuje pouze na informační obrazovce kontaktu, kterou otevřete klepnutím na jeho jméno v horní části konverzace. V seznamu chatů ani přímo v okně konverzace se zatím neobjevuje. Není ale vyloučeno, že Meta v budoucnu její umístění rozšíří i na další části aplikace.
WhatsApp zároveň zachovává dosavadní pravidla ochrany soukromí. Pokud si uživatel vypnul zobrazování svého stavu online nebo informace o poslední aktivitě, zelená tečka se u něj vůbec neukáže. Nová funkce tak respektuje nastavení soukromí, které uživatelé používají už dnes. Zelený indikátor je aktuálně součástí beta verze WhatsAppu pro iOS s označením 26.26.10.72. Funkce je zatím dostupná pouze části testerů prostřednictvím programu TestFlight. Podle serveru WABetaInfo by se měla během následujících týdnů dostat k dalším beta testerům. Meta zatím neoznámila, kdy novinku zpřístupní všem uživatelům ve stabilní verzi aplikace.
Na první pohled jde jen o drobnou vizuální úpravu. Ve skutečnosti ale může výrazně usnadnit každodenní komunikaci. Uživatelé okamžitě poznají, zda je druhá strana právě aktivní, aniž by museli čekat na odpověď nebo kontrolovat čas posledního přihlášení. Pokud se funkce osvědčí během testování, pravděpodobně se během několika měsíců objeví i ve finální verzi WhatsAppu pro iPhone i Android.