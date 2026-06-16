Už žádné sahání po mobilu u počítače. WhatsApp zásadně mění webovou verzi a přidává funkci, na kterou se léta čekalo

Přestože WhatsApp patří mezi nejpoužívanější komunikační služby na světě, jeho webová verze dlouhou dobu zaostávala za mobilními a desktopovými aplikacemi. To se začalo měnit letos v únoru, kdy Meta spustila testování hlasových a videohovorů přímo ve webovém rozhraní. Zpočátku však šlo pouze o hovory mezi dvěma lidmi. Nyní se situace posouvá o další krok dál. WhatsApp začal mezi beta testery rozšiřovat podporu skupinových hlasových a videohovorů přímo ve webové verzi služby. Jinými slovy, už nebude nutné instalovat desktopovou aplikaci nebo sahat po telefonu pokaždé, když budete chtít uspořádat skupinový hovor.
Až 32 účastníků najednou
Podle dostupných informací bude možné přes WhatsApp Web uskutečnit hlasové i videohovory až s 32 účastníky současně. Součástí novinky je také sdílení obrazovky a podpora odkazů pro snadnější pozvání dalších lidí do hovoru. Stejně jako na mobilních zařízeních zůstává zachováno end-to-end šifrování. Zajímavou novinkou je možnost vybrat pouze konkrétní členy skupiny. Pokud tedy máte například pracovní skupinu s desítkami lidí, nemusíte volat všem najednou. Před zahájením hovoru si jednoduše zvolíte, koho chcete přizvat.
Přestože se může zdát, že jde jen o drobné rozšíření stávající funkce, pro část uživatelů jde o poměrně důležitou novinku. Webová verze WhatsAppu totiž představuje hlavní způsob používání služby například na Linuxu, kde Meta stále nenabízí plnohodnotnou oficiální aplikaci. Právě proto bylo omezení na textové zprávy nebo nutnost používat desktopového klienta dlouhodobě jednou z nejčastějších výtek vůči WhatsApp Webu. Zavedením skupinových hovorů se funkční rozdíly mezi jednotlivými verzemi služby opět zmenší.
Zatím jen pro část uživatelů
Stejně jako u většiny novinek WhatsAppu probíhá nasazování postupně. Funkce je aktuálně dostupná pouze některým testerům webové beta verze a ani účast v beta programu automaticky nezaručuje okamžitý přístup. Meta totiž nové funkce tradičně uvolňuje po vlnách a sleduje jejich stabilitu. Pokud se však během testování neobjeví žádné větší problémy, je velmi pravděpodobné, že se skupinové hovory během následujících měsíců dostanou ke všem uživatelům WhatsApp Webu. A vzhledem k tomu, jak dlouho na tuto funkci lidé čekali, půjde bezesporu o jednu z nejvýznamnějších novinek, které webová verze služby za poslední roky dostala.