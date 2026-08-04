Tyto barvy iPhone 18 Pro dorazí na podzim. Jedna z nich vypadá naprosto fantasticky

Do představení iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max zbývá už jen zhruba měsíc a internet zaplavují další a další úniky. Tentokrát se do centra pozornosti dostaly očekávané barevné varianty nových telefonů. Pokud se nejnovější informace, které sdílel na svém X leaker Majin Bu spolu se snímkem potvrdí, Apple letos vsadí na čtyři odstíny, přičemž největší pozornost na sebe strhne zcela nová tmavě vínová varianta.
Na renderech, které kolují internetem, můžeme vidět čtyři údajné barvy iPhone 18 Pro:
- Tmavě šedá (Dark Gray)
- Stříbrná (Silver)
- Světle modrá (Light Blue)
- Tmavě vínová (Dark Cherry)
Právě poslední jmenovaná má být hlavní novinkou letošního roku. Podle dostupných informací nepůjde o klasickou červenou, ale spíše o elegantní odstín připomínající tmavé víno. Apple tak naváže na tradici, kdy každý rok představí jednu výraznější Pro barvu, která odliší novou generaci od té předchozí. Naopak Cosmic Orange, který debutoval u iPhone 17 Pro, by měl z nabídky zmizet. Zachována má být stříbrná varianta, zatímco tmavě šedá nahradí dosavadní černější odstín. Světle modrá pak připomíná barvu Mist Blue, kterou Apple používá u základních modelů.
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Je potřeba dodat, že Apple zatím žádnou z barev oficiálně nepotvrdil. Rendery vycházejí z úniků od dodavatelů a výrobců příslušenství, kteří mají k finálním návrhům telefonů přístup s předstihem. V minulosti se přitom podobné úniky ukázaly jako velmi přesné. Kromě nových barev se očekává také menší Dynamic Island, čip A20 Pro vyráběný 2nm procesem, vylepšené fotoaparáty a další hardwarové novinky. Vše by měl Apple odhalit během tradiční zářijové keynote, která se podle dosavadních informací uskuteční 8. nebo 9. září.