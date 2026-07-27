iPhone 18 Pro představení: Kdy Apple odhalí své nejnovější telefony?

Přestože Apple zatím termín své tradiční zářijové keynote oficiálně nepotvrdil, stále jasněji se rýsuje, kdy bychom se mohli dočkat představení iPhonu 18 Pro a iPhonu 18 Pro Max. Podle nejnovějších odhadů Marka Gurmana z agentury Bloomberg existují hned dva velmi pravděpodobné termíny, které vycházejí z dlouholetého harmonogramu Applu. Pokud se jeho předpověď naplní, čeká nás představení iPhonu 18 Pro už během prvního zářijového týdne.
Kdy bude představení iPhonu 18 Pro?
Podle Marka Gurmana připadá v úvahu buď úterý 8. září, nebo středa 9. září 2026. Apple totiž své podzimní keynote tradičně pořádá v prvním úterý nebo středu po americkém svátku Labor Day, který letos připadá na pondělí 7. září.
Právě kvůli tomuto svátku považuje Gurman za o něco pravděpodobnější středu 9. září. Apple by tím získal více času na přesun novinářů, partnerů i zaměstnanců do Apple Parku a zároveň by nemusel pořádat svou největší akci roku hned den po státním svátku.
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Co Apple na představení iPhonu 18 Pro ukáže?
Hlavní hvězdou keynote budou bezpochyby iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max, které mají přinést řadu hardwarových i designových novinek. Podle dosavadních informací ale nepůjde o jediné produkty, které Apple představí.
Stále častěji se spekuluje také o premiéře prvního skládacího iPhonu, jenž bývá označován jako iPhone Ultra. Dorazit by měla i nová generace Apple Watch.
Naopak základní iPhone 18 a nová generace iPhonu Air mají být podle současných informací představeny až na jaře 2027 v rámci nové strategie, při níž Apple rozdělí uvádění jednotlivých modelů do dvou částí roku.
Kdy Apple oznámí datum keynote?
Apple tradičně rozesílá pozvánky na zářijovou keynote přibližně jeden až dva týdny před samotnou akcí. Oficiální potvrzení data představení iPhonu 18 Pro bychom tak mohli očekávat už na přelomu srpna a září. Do té doby se budou fanoušci muset spoléhat na informace od známých analytiků a novinářů, mezi nimiž patří Mark Gurman dlouhodobě k nejspolehlivějším zdrojům.