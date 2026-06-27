Apple do iOS 26 přidal funkci, která může zpomalit váš iPhone. Ve výchozím nastavení je zapnutá

Apple s příchodem iOS 26 přidal nenápadnou novinku, které si většina uživatelů pravděpodobně vůbec nevšimne. Jmenuje se Adaptive Power Mode a jejím cílem je prodloužit výdrž baterie. Má to však jeden háček , telefon kvůli tomu může v některých situacích pracovat pomaleji, snížit jas displeje nebo omezit obnovovací frekvenci obrazovky. Funkce je navíc na některých nových modelech iPhonů aktivní již z výroby, takže řada uživatelů ani netuší, že jejich zařízení nepracuje na maximální výkon.
Jak Adaptive Power Mode funguje?
Nový režim najdete v Nastavení → Baterie → Režim napájení → Adaptivní napájení. Apple jej popisuje jako inteligentní systém, který automaticky upravuje chování telefonu podle aktuální situace. Cílem je prodloužit výdrž baterie, aniž by bylo nutné ručně zapínat klasický Režim nízké spotřeby. Jakmile systém vyhodnotí, že je vhodné šetřit energii, může provést několik změn najednou. Typicky mírně sníží jas displeje, omezí některé vizuální efekty nebo zpomalí méně důležité procesy běžící na pozadí. Pokud kapacita baterie klesne na 20 %, může automaticky aktivovat také klasický Režim nízké spotřeby. Majitelé iPhonů s ProMotion displejem mohou zaznamenat ještě jednu změnu. Adaptive Power Mode totiž dokáže omezit obnovovací frekvenci displeje až na 60 Hz. Přechody v systému pak nemusí působit tak plynule jako při běžných 120 Hz. Apple současně omezuje některé grafické efekty a drobně upravuje výkon procesoru při méně důležitých úlohách. Ve většině případů si těchto změn nemusíte vůbec všimnout, při hraní her nebo náročnější práci však může být rozdíl patrnější.
Důvod proč Apple funkci přidalje poměrně jednoduchý. Moderní iPhony jsou stále výkonnější, ale zároveň zvládají stále více úloh spojených s umělou inteligencí, fotografiemi nebo prací na pozadí. Tyto funkce mají vysoké nároky na baterii. Adaptive Power Mode proto hledá kompromis mezi výkonem a výdrží. Pokud telefon vyhodnotí, že můžete část výkonu postrádat, využije ušetřenou energii k prodloužení doby provozu na jedno nabití. Adaptive Power Mode je ve výchozím nastavení zapnutý u novějších modelů, konkrétně u řady iPhone 17 a iPhone Air. U dalších zařízení s iOS 26 může být funkce dostupná také, její chování se ale může lišit podle konkrétního modelu.
Jak funkci vypnout
Záleží na tom, co od svého iPhonu očekáváte. Pokud chcete mít neustále maximální jas displeje, plnou obnovovací frekvenci ProMotion a nejvyšší možný výkon, můžete Adaptive Power Mode vypnout. Na druhou stranu přijdete o část úspory energie a telefon bude baterii vybíjet rychleji. Pro většinu uživatelů tak pravděpodobně dává smysl nechat funkci zapnutou. Pokud však často hrajete hry, upravujete videa nebo chcete z telefonu dostat absolutní maximum, může být vypnutí tohoto režimu vhodnější volbou. Pokud chcete funkci vypnout, stačí přejít do Nastavení → Baterie → Režim napájení → Adaptivní napájení a zde ji vypnout.
Apple se v posledních letech stále více zaměřuje na automatickou optimalizaci systému. Adaptive Power Mode je dalším příkladem toho, jak se iPhone snaží sám rozhodovat o tom, kdy upřednostnit výkon a kdy naopak šetřit baterii. Pro většinu uživatelů půjde o změnu, které si možná nikdy nevšimnou. Ti náročnější ale nyní mají možnost rozhodnout se, zda chtějí delší výdrž, nebo maximální výkon svého zařízení.