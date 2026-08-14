Apple najal člověka z American Airlines. Má pomoci zvládnout Trumpa i nové regulace

Apple udělal další poměrně zajímavou změnu ve svém vedení. Společnost si totiž na pozici viceprezidenta pro vládní záležitosti přivedla bývalého manažera American Airlines Natea Gattena. Do nové funkce nastoupí 31. srpna a jeho úkolem bude mimo jiné pomoci Applu při jednání s americkou vládou a dalšími politiky.
Gatten má přitom s podobnou prací bohaté zkušenosti. V American Airlines vedl vládní záležitosti a předtím působil například v JPMorgan Chase, kde měl na starosti vztahy banky s Kongresem, Bílým domem i dalšími institucemi. Pracoval také ve Fannie Mae a v minulosti působil v kanceláři republikánského senátora Roberta Bennetta. Právě jeho politické zkušenosti jsou v současné situaci pro Apple poměrně důležité. Podle Bloombergu totiž Apple hledal člověka, který bude schopný konstruktivně komunikovat s představiteli obou hlavních amerických stran. Gatten je republikán a firma podle zdrojů věří, že dokáže dobře komunikovat s administrativou Donalda Trumpa, aniž by si zároveň zavřel dveře u demokratů.
To může být pro Apple v příštích letech poměrně zásadní. Firma čelí celé řadě politických a regulačních témat, od antimonopolních pravidel přes obchodní politiku až po otázky týkající se fungování App Storu. Apple navíc musí řešit také vztahy s americkou vládou v době, kdy se stále diskutuje o výrobě zařízení a komponent přímo ve Spojených státech. Gatten bude podřízen Jennifer Newstead, která v Applu zastává pozici senior viceprezidentky a generální právní zástupkyně. Právě Newstead má nyní pod sebou jak právní oddělení, tak vládní záležitosti. Apple tak postupně propojuje dvě oblasti, které spolu v posledních letech stále více souvisejí.
Dosavadní vedení vládních záležitostí přitom opouští Katherine Adams, která na konci roku z Applu odejde do důchodu. Gatten má převzít část jejích povinností už během přechodného období, přičemž Adams zůstane společnosti k dispozici jako poradkyně až do 1. října. Zajímavé je především načasování celé změny. Apple se právě nachází v období, kdy se jeho vztahy s americkou politikou mohou výrazně proměnit. Ať už se po listopadových volbách do Kongresu změní poměr sil jakkoliv, Apple bude potřebovat někoho, kdo se v politickém prostředí dokáže pohybovat. Gatten tak přichází do Applu v době, kdy budou jeho zkušenosti s Washingtonem pravděpodobně potřeba více než kdy dříve.