iPhone 18 dostane dvě funkce z modelů Pro. Apple tím potěší miliony lidí

Apple letos chystá poměrně netradiční změnu v uvádění nových iPhonů. Zatímco iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max mají dorazit už v září, základní iPhone 18 se podle současných informací objeví až na jaře 2027. A právě ten má přinést dvě novinky, které dnes najdeme pouze u dražších modelů Pro.
První z nich má být čip. Základní iPhone 18 by měl údajně dostat stejný procesor jako letošní iPhone 18 Pro, tedy A20. Rozdíl má spočívat v tom, že Pro modely dostanou výkonnější variantu A20 Pro. Pokud se informace potvrdí, bude to pro základní iPhone poměrně zajímavý posun, protože Apple by mu tím zajistil výrazně delší životnost z hlediska výkonu.
Na RAM se šetřit nebude
Ještě zajímavější je druhá novinka. iPhone 18 má podle stejné zprávy dostat také 12 GB operační paměti, tedy stejně jako iPhone 18 Pro. Pro srovnání, současný základní iPhone 17 má 8 GB RAM. Právě více operační paměti může být důležité především kvůli Apple Intelligence. Apple totiž postupně přesouvá stále více funkcí umělé inteligence přímo do zařízení a větší kapacita RAM mu v tomto směru dává větší prostor. Základní iPhone 18 by tak mohl být výrazně lépe připravený na budoucí AI funkce než současné základní modely.
Zajímavé je také to, co tato změna znamená pro samotné rozdělení nabídky Applu. Společnost tradičně používá u základních iPhonů starší čip a méně operační paměti, aby vytvořila větší odstup od modelů Pro. Pokud ale iPhone 18 dostane A20 a 12 GB RAM, tento rozdíl se zase o něco zmenší.
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Stejný výkon nečekejte
Neznamená to však, že základní iPhone 18 bude stejně výkonný jako iPhone 18 Pro. Výkonnější A20 Pro má být podle současných informací vyráběn pokročilejším způsobem a nabídnout vyšší výkon i efektivitu. Pro modely navíc zůstanou vyhrazeny některé další funkce, především pokročilejší fotoaparáty.
Na druhou stranu je poměrně zajímavé, že Apple chce základní model vybavit právě 12 GB RAM. Pokud se tato informace potvrdí, může jít z pohledu běžného uživatele o jednu z největších mezigeneračních změn, protože větší paměť se projeví nejen v AI, ale také při práci s více aplikacemi a jejich udržováním na pozadí.
Na definitivní potvrzení si však ještě počkáme. Základní iPhone 18 totiž podle současných plánů dorazí až v první polovině roku 2027. Apple tak má na jeho vývoj ještě dostatek času a některé parametry se mohou do té doby změnit.