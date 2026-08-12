Zatmění Slunce 2026: Kdy a kde ho pozorovat [Přesný čas pro každé místo na světě]

Už dnes večer nás čeká jedna z nejzajímavějších astronomických událostí letošního roku. Částečné zatmění Slunce bude z území České republiky velmi dobře pozorovatelné a v některých místech Měsíc zakryje více než 85 procent slunečního disku. Jenže zatímco například v západních Čechách budou podmínky velmi dobré, na východě republiky může být situace výrazně horší.
Právě proto není úplně od věci před samotným pozorováním zjistit, jak bude zatmění vypadat právě z vašeho místa. A nemusíte kvůli tomu studovat astronomické tabulky ani složitě počítat polohu Slunce. Existuje totiž velmi povedená webová aplikace, která vám vše ukáže přímo na mapě.
Zadejte místo a hned víte, co vás čeká
Za aplikací stojí francouzský vědec a odborník na zatmění Slunce Xavier Jubier, který se dlouhodobě věnuje jejich přesnému mapování. Jeho interaktivní mapa dokáže zobrazit průběh zatmění prakticky pro libovolné místo na Zemi.
Princip je přitom velmi jednoduchý. Na mapě si stačí najít konkrétní místo, případně zadat jeho souřadnice, a aplikace vám následně ukáže, jak bude zatmění z dané lokality probíhat. Nejde tedy pouze o informaci, zda zatmění uvidíte, ale také o mnohem detailnější údaje.
Velkou výhodou je například možnost zjistit přesný čas začátku zatmění, okamžik maxima nebo to, jak vysoko bude v danou chvíli Slunce nad obzorem. A právě poslední údaj je letos v Česku mimořádně důležitý.
Webová aplikace Xaviera Jubiera je zdarma dostupná zde
V Česku rozhoduje každý metr
Letošní zatmění začne v Česku přibližně v 19:19 a maximální fáze nastane kolem 20:10 až 20:13 podle konkrétní lokality. Problém je, že Slunce už v té době bude velmi nízko nad západním obzorem. Zatímco v Chebu bude při maximu zakryto přibližně 86,8 procenta slunečního disku, v Brně půjde zhruba o 86,4 procenta. V Ostravě pak vychází maximální zakrytí na přibližně 86 procent, přičemž samotná maximální fáze už nastane pod obzorem.
A právě tady může Jubierova mapa výrazně pomoci. Stačí si totiž na mapě najít místo, kam se chystáte vyrazit, a zjistit, zda vám například západní obzor nezakrývá kopec, les nebo okolní zástavba. Ideální je přitom vyvýšené místo s co nejlepším výhledem směrem na západ. To je ostatně důvod, proč může být rozdíl mezi dvěma místy vzdálenými jen několik kilometrů překvapivě důležitý. Nejde totiž pouze o procento zakrytí Slunce, ale také o jeho skutečnou polohu vůči obzoru v okamžiku, kdy je zatmění nejvýraznější.
Mapa ukáže i průběh zatmění
Na Jubierově webu si navíc můžete s jednotlivými parametry doslova pohrát. Mapa umožňuje vybrat konkrétní místo a sledovat, jak se bude zatmění v dané lokalitě vyvíjet.
To se hodí například v případě, kdy přemýšlíte, jestli má smysl vyrazit na kopec za městem, na rozhlednu nebo někam na otevřenou louku. Místo toho, abyste pouze doufali, že právě tam bude zatmění dobře viditelné, si můžete podmínky předem ověřit. Aplikace je navíc dostupná zcela zdarma a není potřeba nic instalovat. Stačí ji otevřít v internetovém prohlížeči. Pro letošní zatmění tak jde podle mě o jeden z nejlepších nástrojů, které můžete před odchodem ven použít. Pokud totiž nechcete zatmění sledovat pouze z náhodně vybraného místa, ale opravdu si chcete najít lokalitu s co nejlepšími podmínkami, pár minut strávených nad touto mapou se rozhodně vyplatí.
Jen nezapomeňte na jednu zásadní věc. Ani při částečném zatmění se do Slunce nesmíte dívat nechráněnýma očima. Pro přímé pozorování jsou nutné speciální brýle nebo odpovídající sluneční filtr. Běžné sluneční brýle v žádném případě nestačí.
Mapu s informací, kdy přesně začne zatmění Slunce u vás, naleznete zde