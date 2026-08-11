Apple omylem prozradil celou řadu iPhone 18. V kódu iOS 27 se objevilo všech šest modelů

Apple sice zatím oficiálně neřekl o iPhone 18 ani slovo, jeho vlastní software ale začíná být podstatně sdílnější. V nejnovější betě iOS 27 se totiž podle zjištění Macworldu objevily interní identifikátory hned šesti dosud nepředstavených iPhonů. A zajímavé je, že společně dávají dohromady prakticky kompletní sestavu řady iPhone 18.
V systémových souborech souvisejících s ovladači baterie a funkcemi Battery Intelligence se objevily kódy V62, V63, V64, V67, V68 a V69. Samotné názvy zařízení Apple v kódu pochopitelně neuvádí, podle předchozích úniků a reportů je ale lze přiřadit ke konkrétním modelům. V62 má označovat iPhone Air 2, V63 iPhone 18 Pro, V64 iPhone 18 Pro Max, V67 klasický iPhone 18, V68 skládací iPhone Ultra a V69 iPhone 18e. Jde přitom vůbec poprvé o situaci, kdy se v betě iOS 27 objevily interní identifikátory celé očekávané řady pohromadě.
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První ohebný iPhone potvrzen
Nejzajímavější je samozřejmě V68, tedy iPhone Ultra. Právě pod tímto označením se má skrývat první skládací iPhone v historii Applu. Ten má být představen už letos v září společně s iPhonem 18 Pro a iPhonem 18 Pro Max. Současné úniky u něj hovoří o konstrukci ve stylu knihy, přibližně 5,5“ vnějším a 7,8“ vnitřním displeji a velmi tenkém těle.
Zbylé tři modely ale letos neuvidíme. Apple má totiž u řady iPhone 18 vůbec poprvé změnit svůj tradiční způsob uvádění nových telefonů. iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a iPhone Ultra mají dorazit letos v září, zatímco klasický iPhone 18, iPhone 18e a iPhone Air 2 mají být podle současných informací představeny až na jaře 2027.
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Na dvě poloviny
Právě tato změna je podle mě na celém úniku možná ještě zajímavější než samotné kódy. Apple totiž letos prakticky rozdělí řadu iPhone 18 na dvě části. Zákazníci, kteří budou chtít nejnovější a nejvýkonnější iPhone, se tak mají tradičně dočkat novinek v září, zatímco zájemci o základní model, iPhone 18e nebo druhou generaci iPhonu Air si budou muset počkat až do jara.
Samotné objevení interních kódů samozřejmě není oficiálním potvrzením názvů. Apple veřejně neoznámil ani jeden z těchto modelů a přiřazení konkrétních názvů vychází z předchozích úniků a informací od zdrojů sledujících vývoj Applu. Tentokrát je ale zajímavé, že všechny kódy zapadají do dosavadního obrázku řady iPhone 18 prakticky dokonale.
Pokud tedy Apple své plány na poslední chvíli nezmění, máme už nyní poměrně jasnou představu o tom, jak bude jeho nová generace iPhonů vypadat. V září přijdou dva klasické Pro modely a první skládací iPhone, na jaře pak dorazí iPhone 18, iPhone 18e a iPhone Air 2. A tentokrát to přímo naznačuje i samotný kód iOS 27.
Nic neni omylem 😂
dle informací od českých distributorů, iPhone air 2 se představí v už září…
A ja tomu omylem verim 😀
Vy nste v té redakci taky omylem si myslím. Kdo by to byl řekl, že po řade 17 přijde řada 18😂
O Air2 už se mluví nějaký pátek a o Ultra taky.
Vy nste v té redakci fakt chytří kluci 😀
Aj tak si myslim,ze nova skladačka dopadne ako iphone Air ak nie horšie..Neviem preco ale absolutne sa mi ten telefon nepaci…Len moj skromny nazor..
Nejake zakazniky si to najde, ja Air mam a jsem spokojeny. Dalsi bude bud Air 2 a nebo skladacka, uvidime jak to bude vypadat