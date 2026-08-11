Základní úložiště iPhone 18 Pro je venku a příliš nepotěší

U iPhonu 18 Pro se v posledních týdnech řeší hlavně jeho nový čip, fotoaparáty, displej nebo barevné varianty. Nyní se ale objevila informace, která sice na první pohled nemusí působit příliš zajímavě, ve výsledku však může být poměrně důležitá. Základní iPhone 18 Pro má totiž podle nové zprávy nabídnout opět 256GB úložiště, tedy úplně stejně jako současný iPhone 17 Pro.
Nejde přitom o úplně překvapivou informaci. Apple totiž už loni u iPhonu 17 Pro zvýšil základní kapacitu ze 128 na 256 GB. U iPhonu 18 Pro tak podle všeho další skok nepřijde. Vývoj základního úložiště by tedy vypadal následovně:
- iPhone 16 Pro – 128 GB
- iPhone 17 Pro – 256 GB
- iPhone 18 Pro – 256 GB
Informace pochází z analýzy společnosti TrendForce, která se tentokrát nezaměřovala primárně na úložiště, ale na výrobní náklady nového iPhonu. Právě v rámci této analýzy uvedla, že iPhone 18 Pro bude začínat na 256 GB.
A tady začíná být celá věc podstatně zajímavější. Apple totiž podle TrendForce nemá v plánu kompenzovat rostoucí ceny komponent větším základním úložištěm. Naopak firma má čelit výrazně vyšším nákladům na výrobu samotného telefonu. Přitom právě na výšení úložiště na 512GB by ve výsledku bylo do jisté míry solidním argumentem k tomu, proč iPhone 18 Pro na podzim prakticky 100% zdraží.
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Výrazně vyšší výrobní náklady
Podle včerejší analýzy TrendForce má být výrobní cena 256GB iPhonu 18 Pro přibližně o 38 % vyšší než u srovnatelného iPhonu 17 Pro. Hlavním důvodem jsou především paměťové čipy, jejichž ceny v poslední době výrazně rostou kvůli obrovské poptávce spojené s budováním AI datacenter. A právě tady může být pro Apple problém. Zatímco zákazník dostane opět „jen“ 256 GB, Apple za komponenty zaplatí výrazně více. TrendForce proto očekává, že zdražení iPhonu 18 Pro je prakticky nevyhnutelné.
V posledních měsících se ostatně objevilo hned několik odhadů, jak moc by mohl Apple ceny zvýšit. Některé zprávy například hovoří o 200 až 300 dolarech, což by znamenalo, že základní iPhone 18 Pro by v USA mohl stát až 1399 dolarů. iPhone 18 Pro Max by pak mohl začínat dokonce na 1499 dolarech. Jde však stále pouze o odhady a nikoliv o potvrzené ceny.
Zajímavé je také to, že Apple už letos kvůli rostoucím cenám pamětí zdražil celou řadu svých produktů. V červnu se vyšší ceny týkaly například Maců, iPadů, Apple TV, HomePodu, HomePodu mini nebo Vision Pro. U iPhonů tehdy Apple cenu nezvedl.
U iPhonu 18 Pro tak může být situace jiná. Zákazník nedostane více úložiště, přesto může za základní model zaplatit podstatně více. A pokud se skutečně potvrdí zvýšení o několik stovek dolarů, bude to u Applu poměrně výrazný cenový skok. Zatím ale není nic definitivní. Apple iPhone 18 Pro oficiálně nepředstavil a kapacita 256 GB je stále pouze informace z dodavatelského řetězce. Podle současných očekávání však Apple představí iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max už v září, takže na definitivní odpověď nebudeme muset čekat příliš dlouho.