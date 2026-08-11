5 tipů od NASA, jak fotit zatmění Slunce. Stačí vám iPhone, ale pozor na jednu zásadní věc

Už ve středu 12. srpna 2026 se na obloze odehraje něco, co rozhodně nestojí za to jen tak minout. Měsíc se začne přesouvat před Slunce a zatímco v některých částech světa bude možné pozorovat úplné zatmění, v České republice nás čeká mimořádně výrazná částečná fáze. Slunce bude během maxima z velké části zakryté a navíc se bude nacházet velmi nízko nad obzorem. Jinými slovy ideální příležitost vytáhnout iPhone a pokusit se celou událost zachytit.
A nemusíte přitom mít profesionální fotoaparát za desítky tisíc korun. NASA sama upozorňuje, že kvalitní fotografii zatmění lze pořídit prakticky jakýmkoliv fotoaparátem, včetně smartphonu. Mnohem důležitější než samotné zařízení je podle ní vědět, co fotíte, správně scénu komponovat a hlavně dodržovat bezpečnostní pravidla. NASA proto zveřejnila pět konkrétních tipů, kterými se při fotografování zatmění můžete řídit. A některé z nich se budou hodit i majitelům iPhone.
1. Bezpečnost je na prvním místě
Začněme tím nejdůležitějším. NASA upozorňuje, že přímý pohled do Slunce je nebezpečný nejen pro vaše oči, ale také pro fotoaparát. Pokud chcete fotografovat Slunce během částečného zatmění, je potřeba použít speciální solární filtr, který se umístí před objektiv fotoaparátu. Pro pozorování očima jsou zase potřeba speciální brýle pro zatmění.
A právě tady bych byl u iPhone opravdu opatrný. Pokud chcete namířit telefon přímo na částečně zatměné Slunce, pořiďte si speciální solární filtr nebo fólii určenou pro fotografování Slunce. Ta musí být umístěna před objektivem iPhone a musí být dostatečně pevně uchycená.
Rozhodně bych nezkoušel žádné domácí experimenty. Běžné sluneční brýle nejsou filtrem pro fotoaparát, stejně jako jím není obyčejná tmavá fólie nebo náhodný fotografický filtr. A ještě důležitější je ochrana očí. Pokud se chcete na Slunce podívat přímo, potřebujete brýle pro pozorování Slunce. NASA upozorňuje, že běžné sluneční brýle k bezpečnému sledování zatmění nestačí.
U úplného zatmění existuje jedna zajímavá výjimka. Během samotné totality, kdy Měsíc kompletně zakryje jasný sluneční disk, NASA doporučuje solární filtr z fotoaparátu odstranit, protože právě tehdy lze fotografovat vnější atmosféru Slunce neboli korónu. Jakmile se ale jasná část Slunce znovu objeví, filtr musí okamžitě zpět. To se ale při letošním pozorování z Česka netýká. U nás půjde o částečné zatmění, takže při přímém focení Slunce filtr nesundávejte.
2. Nepotřebujete profesionální fotoaparát
Druhý tip NASA se mi líbí možná ještě více. Na fotografování zatmění totiž nepotřebujete drahou zrcadlovku ani profesionální objektiv. NASA přímo uvádí, že skvělé fotografie lze pořídit také fotoaparátem v telefonu. A to je dobrá zpráva právě pro majitele iPhone.
Samozřejmě platí, že teleobjektiv vám umožní dostat Slunce na fotografii výrazně blíže. Pokud tedy máte iPhone s teleobjektivem, určitě jej vyzkoušejte. Pokud ale teleobjektiv nemáte, vůbec nic se neděje.
NASA v takovém případě doporučuje zaměřit se spíše na fotografování krajiny a celkové atmosféry zatmění. A právě tady může mít iPhone překvapivě velkou výhodu. Nemusíte se snažit dostat miniaturní Slunce přes celý displej. Můžete jej zasadit do širší scény. Třeba nad střechy domů, mezi stromy nebo nad vzdálené kopce.
3. Dívejte se nahoru, dolů i kolem sebe
Tohle je podle mě tip, který lidé při zatmění často přehlédnou. Většina z nás automaticky namíří fotoaparát na Slunce a snaží se zachytit právě jeho. NASA ale doporučuje dívat se nahoru, dolů i kolem sebe. Důvod je jednoduchý. Během zatmění se začne měnit světlo v celé krajině. Okolí získá nezvyklou atmosféru, měnit se budou stíny a zajímavě může vypadat například i světlo procházející mezi listy stromů.
NASA upozorňuje také na takzvané přirozené dírkové komory. Když sluneční světlo prochází přes mezery mezi překrývajícími se listy stromů, mohou se na zemi objevit malé obrazy částečně zatměného Slunce. Takže až budete 12. srpna stát s iPhone někde na kopci, nefoťte jen Slunce. Vyfoťte také lidi kolem sebe, jejich siluety, krajinu nebo samotné měnící se světlo. Právě takové fotografie mohou být nakonec mnohem zajímavější než detail slunečního disku.
4. Vyzkoušejte si iPhone ještě před zatměním
Čtvrtý tip NASA je jednoduchý, ale velmi praktický: trénujte předem. Rozhodně bych proto nedoporučoval nechat všechno až na středeční večer. Vezměte iPhone už předem ven a vyzkoušejte si, jak se fotoaparát chová při focení velmi jasného objektu. Užitečné je také zjistit, jak na vašem konkrétním modelu ručně upravit expozici a případně ostření.
Právě expozice může být během zatmění zásadní. Jakmile namíříte iPhone na Slunce, automatika se bude snažit scénu vyhodnotit. Pokud ale chcete zachytit samotný sluneční srpek a zároveň pracovat s okolní krajinou, může být potřeba expozici ručně upravit.
Na iPhone stačí po klepnutí na scénu posunout prstem symbol sluníčka a expozici podle potřeby snížit. Vyplatí se také předem zjistit, jak se na vašem iPhone zamyká ostření a expozice. Během samotného zatmění pak nebudete zbytečně experimentovat.
NASA u klasických fotoaparátů doporučuje předem vyzkoušet správnou expozici na Slunci ještě před samotným zatměním. U iPhone samozřejmě nemá smysl přebírat konkrétní hodnoty času a clony určené pro DSLR, ale princip zůstává stejný: vědět dopředu, jak se váš fotoaparát chová, vám může zachránit výsledné fotografie.
5. Nakonec fotografie sdílejte
Poslední tip NASA je možná nejméně technický, ale o to příjemnější. Fotografie zatmění pořiďte, ale následně je také sdílejte. NASA přímo vybízí fotografy, aby své snímky sdíleli a označili účet NASA, díky čemuž se mohou přidat k fotografiím dalších pozorovatelů.
A osobně bych k tomu přidal ještě jednu věc. Nefoťte celou událost od začátku do konce. Občas iPhone položte a prostě se podívejte nahoru. NASA ostatně připomíná, že zatmění není jen o fotografiích a je dobré si samotný zážitek také užít. Při všech fázích částečného zatmění ale nezapomeňte na bezpečné brýle pro pozorování Slunce.
Bonus: vezměte si stativ
NASA ve svém doporučení zmiňuje ještě jednu pomůcku, která se může hodit. Stativ pomůže stabilizovat fotoaparát a zabránit rozmazání fotografií, zejména pokud už bude okolní krajina poměrně tmavá. Hodit se může také časovač spouště, abyste při pořízení snímku telefonem zbytečně nepohnuli. U iPhone přitom nemusíte kupovat žádné obrovské fotografické vybavení. Stačí malý stativ pro telefon. A pokud jej nemáte, můžete iPhone jednoduše opřít o stabilní podklad.
12. srpna tedy foťte, ale hlavně bezpečně
Letošní částečné zatmění Slunce bude z České republiky velmi zajímavé právě tím, že se odehraje během podvečera a Slunce bude v době maxima velmi nízko nad obzorem. To vytváří skvělé podmínky pro fotografie, na kterých nebude jen samotný sluneční srpek, ale také krajina a atmosféra celého okamžiku.
Pokud tedy chcete zatmění fotografovat iPhone, nemusíte shánět profesionální techniku. Stačí telefon, ideálně teleobjektiv, případně malý stativ a především speciální solární filtr před objektivem, pokud budete fotografovat přímo částečně zatměné Slunce. A přesně to doporučuje také NASA. Nejdůležitější je ale stejně něco jiného. Nezapomeňte si zatmění také užít. Protože žádná fotografie nebude stát za to, abyste kvůli ní riskovali svůj zrak.