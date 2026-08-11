LEGO chystá něco, co tu ještě nebylo. Ikonický Millennium Falcon se má spojit s Marvelem

LEGO Star Wars se v posledních letech rozhodně nebojí experimentovat a zdá se, že v roce 2027 zajde ještě o pořádný kus dál. Po internetu totiž začínají kolovat informace o stavebnici s označením 75481 Iron Falcon, která má spojit svět Star Wars s Marvelem. A pokud je tento únik skutečně pravdivý, čeká nás něco, co bych od LEGO upřímně úplně nečekal.
Podle uniklých informací má jít o speciální crossover mezi LEGO Star Wars a LEGO Marvel. Samotný název Iron Falcon pak poměrně jasně naznačuje, kam bude celý koncept směřovat. Základem má být pochopitelně Millennium Falcon, tentokrát však výrazně upravený do marvelovského stylu. Aktuálně dostupný únik přitom ukazuje rudě zbarvený Falcon s poměrně výraznými detaily, které mají odkazovat právě na Marvel.
Zajímavé je, že nejde jen o obyčejnou změnu barev. LEGO má podle úniku celý koncept postavit právě na kombinování obou světů. Výsledkem tak má být něco, co by mohlo působit podobně ujetě jako některé z experimentálních stavebnic, které LEGO v posledních letech představilo. A právě to je podle mě na celé věci asi nejzajímavější.
Figurky budou stát za to
Ještě větší pozornost si však zaslouží minifigurky. Podle uniklých informací se totiž máme dočkat postav, které by mohly vzniknout prakticky jen při spojení Star Wars a Marvel. Na seznamu se objevuje například Iron-3PO, tedy spojení Iron Mana a C-3PO, nebo War2-D2. Nechybí ani Spider-Han, Captain Alderaan a Hulkbacca. Už samotná jména přitom poměrně dobře ukazují, jakým směrem se LEGO vydává.
A právě Hulkbacca by mohl být jedním z nejzajímavějších kousků celé stavebnice. Představte si Chewbaccu zkříženého s Hulkem a dostanete v podstatě přesně to, co tento název slibuje. Podobně zábavně pak působí Spider-Han, který kombinuje Spider-Mana s Hanem Solem.
Je samozřejmě potřeba zdůraznit, že v tuto chvíli jde stále pouze o únik a LEGO nic z toho oficiálně nepotvrdilo. Informace o stavebnici 75481 Iron Falcon se však začaly šířit mezi LEGO leakery a zachytily je už i fanouškovské weby zaměřené na LEGO.
Nejzajímavější LEGO posledních let?
Pokud se informace potvrdí, půjde zároveň o poměrně netradiční krok. LEGO má samozřejmě dlouhodobě samostatné řady Star Wars a Marvel, přičemž obě patří mezi nejvýraznější licencované kolekce. Oficiální nabídka LEGO Star Wars zahrnuje mimo jiné právě Millennium Falcon, zatímco Marvel má vlastní řadu rozsáhlých sběratelských stavebnic.
Crossover těchto dvou světů by proto mohl být docela zajímavým experimentem. A vzhledem k tomu, že Star Wars v roce 2027 oslaví 50. výročí, může LEGO podle současných úniků připravovat skutečně hodně netradiční novinky.
Na další informace o LEGO 75481 Iron Falcon si tedy budeme muset počkat. Pokud se ale tento únik potvrdí, vypadá to, že nás v příštím roce čeká jeden z nejpodivnějších, ale zároveň možná i nejzábavnějších LEGO Star Wars setů vůbec. Protože přiznejme si, kdo by nechtěl mít doma Falcon s Iron Manem, Spider-Manem a Hulkem v jednom?