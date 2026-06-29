Unikly fotky nového LEGO Star Wars setu! Přichází ikonický Boba Fett

Pokud patříte mezi fanoušky Star Wars a zároveň si rádi vystavujete větší LEGO modely, pak byste měli zbystřit. Na internet totiž unikl vůbec první snímek chystané stavebnice ztvárňující legendárního lovce odměn Bobu Fetta. A přestože LEGO zatím nic oficiálně neoznámilo, už nyní je poměrně jasné, že se máme na co těšit. Novinka totiž nevypadá jako další běžná stavebnice určená ke hraní, ale jako reprezentativní sběratelský model, který bude ozdobou nejedné police.
LEGO vsadilo na ikonickou podobu Boby Fetta
Z uniklého snímku je patrné, že se LEGO rozhodlo vytvořit Bobu Fetta v jeho klasické podobě známé z původní trilogie Star Wars. Nechybí tak typická zelená mandalorianská helma s výklopnou anténou, opotřebovaná zbroj, žluté chrániče ramen a kolen, jetpack ani ikonická puška, bez které si tuto postavu snad ani nelze představit. Model stojí na výstavním podstavci, díky čemuž působí velmi elegantně a je zřejmé, že míří především na dospělé fanoušky LEGO a Star Wars.
Velkou radost udělá také přiložená informační cedulka s údaji o postavě a samozřejmě minifigurka Boby Fetta, která bude stát vedle hlavního modelu. Jde o detail, který LEGO u svých větších výstavních stavebnic používá čím dál častěji a mezi sběrateli se těší velké oblibě.
Podle dostupných informací bude stavebnice obsahovat celkem 1544 dílků. To sice z ní nedělá největší Star Wars model historie, rozhodně ale půjde o stavebnici, u které si fanoušci několik hodin stavění užijí. První fotografie navíc naznačují, že návrháři věnovali velkou pozornost tvarování zbroje i celkové siluetě postavy. Právě figurální modely totiž bývají kvůli složitým proporcím poměrně náročné na zpracování a u Boby Fetta se podle všeho podařilo najít velmi povedený kompromis mezi vzhledem a stabilitou.
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Do prodeje dorazí už začátkem srpna
Pokud se dosavadní úniky potvrdí, měla by stavebnice zamířit do prodeje už 1. srpna 2026. To znamená, že na oficiální představení bychom nemuseli čekat příliš dlouho. Cena zatím potvrzena nebyla, nicméně vzhledem k počtu dílků a zařazení mezi výstavní modely lze očekávat, že nepůjde o úplně levitou záležitost. Přesnou částku si však budeme muset ještě chvíli počkat.
Boba Fett přitom patří dlouhodobě mezi vůbec nejoblíbenější postavy celého univerza Star Wars. Přestože se v původní trilogii na plátně objevil jen relativně krátce, díky svému vzhledu, tajemné povaze i obrovské popularitě mezi fanoušky se z něj postupně stala doslova legenda. Není proto divu, že se k němu LEGO pravidelně vrací, ať už formou minifigurek, lodí Slave I nebo dalších tematických stavebnic. Tentokrát však dostává prostor on sám, a podle prvních záběrů to vypadá, že si jej návrháři opravdu vymazlili.
Za mě jde o jednu z nejzajímavějších LEGO Star Wars novinek letošního léta. Pokud finální podoba zůstane stejná jako na uniklém snímku, mohl by se z Boby Fetta stát jeden z nejžádanějších sběratelských setů letošního roku. Fanoušci Hvězdných válek totiž podobně zpracované ikonické postavy jednoduše milují a tento model má všechny předpoklady na to, aby se stal ozdobou nejedné sbírky.