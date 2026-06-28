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5 novinek na HBO Max, které vás přikovají k obrazovkám – Válečné drama, temný thriller i slavná komedie s tučňáky

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A. TomanováAmaya Tomanová
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Seznam

Klavíristova volba

Na začátku 2. světové války musí pianista François Touraine hrát v Německu, aby zachránil milovanou učitelku.

Eleanor

Živelná seniorka vypráví příběh, který se změní v nebezpečné dobrodružství.

Pan Popper a jeho tučňáci

Podnikatel Popper zdědí šest tučňáků, kteří mu převrátí život i byt v zasněžený chaos.

Vitrival

Klidnou vesnici zasáhnou obscénní graffiti a vlna sebevražd.

Noční jízda

Ivan Locke, oddaný otec a úspěšný stavbyvedoucí, přijme osudový telefonát, který v předvečer kariérního vrcholu ohrozí celý jeho dosavadní život.

 

 

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