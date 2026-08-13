LEGO chystá další F1 helmu. Unikly první fotky modelu Ayrtona Senny a vypadá skvěle

LEGO se v poslední době do Formule 1 pořádně opřelo a podle všeho ještě zdaleka nekončí. Po řadě přileb současných jezdců totiž zamíří do série LEGO Editions také jeden z největších velikánů historie tohoto sportu. Na internet nyní unikly první fotografie připravované stavebnice Ayrton Senna Helmet a už z nich je poměrně dobře vidět, na co se mohou fanoušci těšit.
Novinka má podle uniklých informací nést označení 43024 a nabídnout celkem 931 dílků. Cena má být stanovena na 89,99 dolaru a aktuálně se počítá s uvedením na trh v průběhu roku 2026. Některé zdroje hovoří konkrétně o 1. září, což ale zatím nelze považovat za oficiálně potvrzený termín. Na první pohled je přitom jasné, že nepůjde jen o obyčejnou helmu. LEGO se rozhodlo zpracovat jednu z nejvýraznějších podob přilby, kterou Ayrton Senna používal během své kariéry. Dominantní je samozřejmě žlutá, zelená a modrá barevná kombinace, doplněná o logo Honda a další prvky charakteristické pro jeho závodní přilbu.
A právě žlutá helma je jedním ze symbolů legendárního brazilského závodníka. Nový LEGO model tak může velmi dobře fungovat nejen pro fanoušky stavebnic, ale také jako dekorace pro příznivce motorsportu, kteří by si do vitríny skutečnou závodní přilbu samozřejmě jen tak nepořídili. Zajímavostí je, že LEGO k velké sestavitelné replice přidá také minifigurku Ayrtona Senny. Ta má podle uniklých fotografií na sobě bílé tričko s motivem Senninha a červené kalhoty. Vedle ní je navíc umístěna také malá replika jeho ikonické žluté přilby.
Fotogalerie
Samotná velká helma je potom usazena na černém podstavci s označením Ayrton Senna a připomínkou jeho prvního titulu mistra světa z roku 1988. Celé provedení tak působí spíš jako sběratelský předmět než klasická LEGO stavebnice. LEGO tím navíc pokračuje v trendu, který je u série F1 Helmets poměrně dobře viditelný. V roce 2026 se objevily například stavebnice přileb Charlese Leclerca a Lewise Hamiltona a novinka s Ayrtonem Sennou by tak byla dalším výrazným jménem v této kolekci.
Ostatně právě Senna je v tomto směru trochu jiný případ. Zatímco většina současných F1 přileb odkazuje na aktuální závodníky a jejich současné týmy, Ayrton Senna je historickou ikonou Formule 1. Jeho zařazení do LEGO Editions tak zároveň ukazuje, že se LEGO nesoustředí pouze na současnou F1, ale začíná pracovat i s její historií. A pokud se informace o ceně potvrdí, 89,99 dolaru za 931 dílků rozhodně nevypadá na nejhorší nabídku. Samozřejmě ale nebude rozhodovat jen počet kostek. U podobných modelů je mnohem důležitější výsledný vzhled, a právě ten podle prvních fotografií vypadá opravdu povedeně.
V tuto chvíli je nicméně potřeba brát všechny informace s určitou rezervou. Jde stále o únik a LEGO samotné stavebnici zatím oficiálně nepředstavilo. Pokud se ale uniklé údaje potvrdí, fanoušci Formule 1 se mohou těšit na jednu z nejzajímavějších novinek LEGO Editions letošního roku. A upřímně? Tahle helma Ayrtona Senny má podle prvních fotografií rozhodně něco do sebe.
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