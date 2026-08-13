Prémiové AI funkce zdarma nebudou. Apple v iOS 27 propojí umělou inteligenci s vyššími tarify iCloud+

Uživatelé, kteří si předplácejí iCloud+ s kapacitou alespoň 2 TB, se v chystaném iOS 27 dočkají velmi užitečných novinek v aplikaci Domácnost. Apple potvrdil, že těmto platícím zákazníkům zpřístupní trojici nových funkcí postavených na Apple Intelligence. Ty budou určeny primárně pro kamery využívající systém Zabezpečeného videa HomeKit.
Chytřejší kamery a limity podle velikosti úložiště
Mezi nové funkce patří automaticky generované popisy videí pořízených bezpečnostními kamerami, možnost pohodlně vyhledávat v jednotlivých záznamech a také automatické vyzdvihování důležitých či zajímavých klipů. V páté vývojářské betě iOS 27 už aplikace Domácnost dokonce přímo ukazuje, pro kolik kamer může daný uživatel tyto AI souhrny využít. Například Stephen Robles uvedl, že se svými 8 TB úložiště, které získal kombinací 6TB tarifu iCloud+ a balíčku Apple One s 2 TB, získal možnost využívat generované souhrny až pro patnáct kamer. Ze snímků obrazovky navíc vyplývá, že nejvyšší 12TB tarif iCloud+ nabídne ještě vyšší limit.
Vyšší denní limity pro generování obrázků
Novinky v aplikaci Domácnost přitom nejsou jediným bonusem. Vybrané tarify iCloud+ nabídnou uživatelům také navýšené denní limity pro využívání dalších funkcí Apple Intelligence. Týkat se to bude mimo jiné generování obrázků v přepracované aplikaci Image Playground. Přesné limity pro jednotlivá předplatná Apple zatím nezveřejnil a podrobné detaily plánuje podělit až s oficiálním vydáním ostré verze iOS 27 v průběhu září, kdy systém opustí fázi beta testování.
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Nákladný provoz serverů jako hlavní důvod
Omezení těchto pokročilých AI funkcí výhradně na vyšší a dražší tarify iCloud+ má z pohledu Applu jasné logické opodstatnění. Společnost vysvětlila, že tyto novinky spoléhají na mimořádně výkonné serverové modely, jejichž provoz je finančně i výpočetně velmi nákladný. Apple se tak rozhodl nabídnout tyto výpočetně náročné funkce umělé inteligence jako exkluzivní výhodu pouze těm zákazníkům, kteří si připlácejí za prémiová úložiště.