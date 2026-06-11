iOS 27 obsahuje skrytý generátor tapet. Vyzkoušel jsem jej a naprosto mě dostal

Ačkoliv se mohlo na první pohled zdát, že iOS 27 přináší jen velmi málo nových věcí, čím víc jej člověk používá, tím častěji v něm naráží na věci, které sice nelze v žádném případě označit za revoluci, přesto však potěší. Poměrně zajímavé a pro mě osobně pak i docela zarážející je pak to, že si na ně leckdy musí člověk přijít úplně sám, protože mu o nich Apple sám od sebe nepoví. Přesně to je i případ AI generátoru tapet, který je v nastavení telefonu skrytý a na který člověk narazí skutečně náhodou. A je to škoda – stojí totiž za to.
Hned na úvod vás zklamu – iOS 27 vám alespoň prozatím celou tapetu vygenerovat nedokáže, respektive ne prvoplánově. Nějakým způsobem by to přes Image Playground asi zvládl, nicméně tato aplikace k tomu jednak není primárně určená a jednak není ani dostupná na území EU. Generování tapet v iOS 27 je tak pojato spíš jako dotvoření stávajících fotek do formátu, který již lze využít jako pěkná tapeta.
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To jinými slovy znamená, že pokud máte například fotku něčeho zblízka, ale daná osoba, zvíře či třeba předmět by se vám líbil na tapetě spíš trochu z dálky, nově lze při nastavování tapety obrázek oddálit a dogenerovat mu okolí. Jedná se tedy de facto o další využití funkce Rozšířit, která je nasazena coby nový AI editační nástroj v nativních Fotkách. Pokud jste si tedy už s touto funkcí hráli, nejedná se ve výsledku o nic nového či jiného, ale je fajn, že Apple tuto vychytávku použil i zde – minimálně proto, že člověk alespoň pracuje rovnou s poměrem stran displeje a tomu přizpůsobí právě zoom snímku.
Co se pak týče kvality dogenerování prostředí, ta je za mě osobně opravdu fantastická a rozhodně nepůsobí na první pohled nějak prvoplánově. Naopak si dovolím říci, že pokud člověk neví, že je okolí vytvořené oddálením fotky vygenerováno umělou inteligencí, nemá zpravidla šanci zjistit, že tomu tak je. Fragmenty, které by naznačovaly AI využití, se totiž objevují jen zřídkakdy. Za mě si tedy Apple v tomto směru zaslouží obrovský palec nahoru, protože se jedná o další skvělé využití jeho nové AI funkce v praxi.