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iOS 26.6 vyjde už tento týden. Co vše přinese?

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Přestože se pozornost Applu i fanoušků v posledních týdnech soustředí hlavně na vývoj iOS 27, ještě před příchodem nové generace systému čeká uživatele jedna důležitá aktualizace. Apple totiž podle všeho vydá už v příštích dnech, přičemž možná už dokonce dnes, iOS 26.6, který bude poslední větší verzí iOS 26 před podzimním příchodem iOS 27.

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Pokud však čekáte nové funkce, tentokrát budete nejspíš zklamáni. iOS 26.6 se totiž zaměřuje především na opravy chyb, zvýšení stability systému a bezpečnostní záplaty. Apple zároveň ve vydaných poznámkách k aktualizaci potvrzuje, že nová verze optimalizuje index Spotlightu, aby byl iPhone připraven na přechod na iOS 27. Právě tato nenápadná změna je nejzajímavější novinkou celé aktualizace. Optimalizace Spotlightu má zajistit, že po instalaci iOS 27 bude přechod co nejplynulejší. Uživatelé by se tak měli vyhnout zdlouhavému přeindexování dat nebo případným problémům s vyhledáváním souborů, aplikací či obsahu v telefonu. Přestože jde o změnu, kterou většina lidí na první pohled vůbec neuvidí, může mít významný vliv na rychlost a bezproblémový průběh aktualizace na novou generaci systému.

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Součástí iOS 26.6 budou také dosud neupřesněné bezpečnostní opravy. Apple však tradičně zveřejňuje jejich kompletní seznam až ve chvíli, kdy je aktualizace dostupná pro všechny uživatele, aby nedal útočníkům prostor případné zranitelnosti zneužít, takže na jakékoliv upřesnění si budeme muset ještě chvíli počkat. Obecně ale platí, že právě opravy chyb jsou jedním z hlavních argumentů, proč na novou verzi OS přejít co nejdříve. Jednak si tím totiž zajistíte bezpečnost a leckdy i plynulejší, bezproblémovější chod systému.

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Pokud tedy používáte iPhone s iOS 26, rozhodně se vyplatí aktualizaci neodkládat. Nepřinese sice žádné viditelné novinky, ale připraví zařízení na příchod iOS 27, zlepší jeho stabilitu a odstraní bezpečnostní chyby. A přesně takové aktualizace bývají často důležitější, než se na první pohled zdá. Pokud vás však už láká spíš iOS 27, můžete si jej vyzkoušet skrze veřejnou betu, která je již venku. Návod, jak nainstalovat iOS 27 Public Beta naleznete zde.

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iOS 26

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