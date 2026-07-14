Apple před malou chvílí vydal první veřejnou betu iOS 27, díky čemuž si mohou novou verzi systému konečně vyzkoušet i běžní uživatelé. Zatímco dosud byla určena pouze vývojářům, nyní je dostupná každému, kdo se chce zapojit do veřejného beta testování. Public Beta bývá oproti vývojářské verzi zpravidla lépe odladěná a stabilnější, a právě proto je pro běžné uživatele výrazně vhodnější. Pokud si chcete novinky vyzkoušet ještě před ostrým vydáním, zde je postup instalace.
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Jak nainstalovat iOS 27 Public Beta
- Nejprve si zazálohujte svůj iPhone nebo iPad – ideálně přes iCloud či do počítače.
- Přihlaste se na stránce beta.apple.com pomocí Apple ID, které chcete pro beta testování používat. Pokud jste se registrovali už v minulosti, tento krok můžete přeskočit.
- Otevřete aplikaci Nastavení.
- Přejděte do nabídky Obecné > Aktualizace softwaru.
- Klepněte na možnost Aktualizace betaverzí.
- Vyberte iOS 27 Public Beta.
- Pokud chcete betu testovat pod jiným Apple ID, můžete jej změnit přímo v této nabídce.
- Vraťte se o jednu obrazovku zpět a vyčkejte, až iPhone dostupnou aktualizaci vyhledá.
- Jakmile se iOS 27 Public Beta zobrazí, stačí ji stáhnout a nainstalovat stejně jako jakoukoliv jinou aktualizaci systému.
Jestliže se vám možnost iOS 27 Public Beta nezobrazuje nebo ji telefon nedokáže najít, vyzkoušejte následující:
- Ukončete a znovu otevřete aplikaci Nastavení.
- Znovu se přihlaste na beta.apple.com a zopakujte výše uvedené kroky.
- Restartujte svůj iPhone nebo iPad.
Pokud ani poté beta nebude dostupná, nezbývá než chvíli vyčkat. Apple ji uvolňuje postupně, takže se dříve či později objeví i na vašem zařízení.