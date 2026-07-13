Google rozdává kurzy AI zdarma. Zvládnete je za hodinu a získáte certifikát

Umělá inteligence mění pracovní trh rychleji, než si ještě před několika lety dokázal kdokoliv představit. Dobrou zprávou je, že naučit se základy AI nemusí stát ani korunu. Google nabízí několik online kurzů zaměřených na generativní umělou inteligenci, velké jazykové modely, tvorbu obrázků nebo platformu Vertex AI. Řada z nich je vhodná i pro úplné začátečníky a po dokončení vybraných kurzů lze získat digitální odznak.
Kurzy probíhají online prostřednictvím vzdělávací platformy Google Cloud Skills Boost. Některé zvládnete dokončit za méně než hodinu, jiné jdou více do hloubky a obsahují také praktické ukázky. Vybrali jsme devět kurzů, které můžete absolvovat a získat díky nim lepší přehled o technologiích, na kterých stojí současný boom umělé inteligence.
Introduction to Generative AI
Ideální kurz pro každého, kdo chce pochopit, co vlastně generativní umělá inteligence znamená. Google v něm vysvětluje základní principy generativní AI, způsob jejího fungování a rozdíly oproti tradičním metodám strojového učení. Seznámíte se také s nástroji Googlu, které lze využít při vytváření vlastních aplikací využívajících generativní AI.
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Introduction to Large Language Models
Velké jazykové modely neboli LLM stojí například za moderními AI chatboty a celou řadou dalších nástrojů. Kurz vysvětluje, co LLM jsou, jakým způsobem fungují a kde je lze využít. Součástí je také úvod do prompt tuningu, který umožňuje upravovat chování modelů pro konkrétní úkoly.
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Introduction to Responsible AI
S rostoucími možnostmi umělé inteligence se stále častěji řeší také bezpečnost, soukromí a odpovědnost. Právě na tato témata se zaměřuje kurz Introduction to Responsible AI. Google v něm představuje principy odpovědného vývoje AI a vysvětluje, proč jsou při vytváření nových technologií důležité například férovost, transparentnost nebo ochrana soukromí.
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Introduction to Image Generation
Generování obrázků patří mezi nejzajímavější možnosti současné umělé inteligence. Tento kurz se zaměřuje především na difuzní modely, které stojí za řadou moderních generátorů obrázků. Účastníci se seznámí s jejich základními principy a také s možnostmi trénování a nasazení modelů pomocí platformy Vertex AI.
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Encoder-Decoder Architecture
O něco techničtěji zaměřený kurz představuje architekturu encoder-decoder využívanou při zpracování sekvencí. Účastníci se dozvědí, z jakých částí se tyto modely skládají a jakým způsobem se trénují. Součástí kurzu je také praktická ukázka vytvoření jednoduchého modelu pomocí TensorFlow.
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Attention Mechanism
Mechanismus attention patří mezi nejdůležitější technologie moderní umělé inteligence. Umožňuje neuronovým sítím zaměřit se na nejdůležitější části vstupních dat a využívá se například při strojovém překladu, sumarizaci textů nebo odpovídání na otázky. Kurz je relativně krátký a jeho dokončení zabere přibližně 45 minut.
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Create Image Captioning Models
Tento kurz ukazuje, jak lze pomocí hlubokého učení vytvořit systém schopný automaticky generovat textové popisy obrázků. Účastníci se seznámí s principy encoderu a decoderu a zjistí, jak podobný model trénovat a následně vyhodnocovat jeho výsledky.
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Introduction to Vertex AI Studio
Vertex AI Studio je platforma Googlu určená pro vývoj aplikací využívajících generativní umělou inteligenci. Kurz ukazuje, jak vytvářet prototypy AI řešení, pracovat s prompty a využívat modely Gemini. Nechybí ani praktické ukázky práce s Google Cloud a postupy, pomocí kterých lze AI aplikace připravit pro reálné nasazení.
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Generative AI Fundamentals
Pokud chcete získat širší přehled o generativní umělé inteligenci, může být zajímavou volbou také kurz Generative AI Fundamentals. Zaměřuje se na základní principy technologií schopných vytvářet nový obsah, například texty, obrázky nebo programovací kód. Kurz pomáhá pochopit rozdíly mezi klasickou a generativní umělou inteligencí a představuje technologie, které za současným rozvojem AI stojí.
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Začít můžete během několika minut
Největší výhodou těchto kurzů je jejich dostupnost. K absolvování potřebujete pouze účet a připojení k internetu. Začátečníci mohou začít například kurzem Introduction to Generative AI nebo Introduction to Large Language Models, zatímco zkušenější uživatelé se mohou pustit do technicky zaměřených témat, jako jsou mechanismy attention, architektura encoder-decoder nebo práce s Vertex AI.
Pokud vás umělá inteligence zajímá nebo chcete získat dovednosti využitelné v budoucím zaměstnání, bezplatné kurzy Googlu mohou být jednoduchým způsobem, jak začít. Některé z nich lze zvládnout během jediného odpoledne a u vybraných kurzů můžete po dokončení získat také digitální odznak, kterým lze doložit absolvování daného programu.
To je zas nějaký podovod, hned na začátku to chce scanovat nějaký QR kód…