Ukázal se herec Tom Holland na veřejnosti s iPhone Ultra?

Sociální sítě jsou světem, ve kterém se fantazii meze opravdu nekladou. Krásným příkladem může být i nejnovější „kauza“, která se v posledních dnech rozjela zejména na X a Instagramu v souvislosti s hercem Tomem Hollandem a iPhonem Ultra. Na těchto sociálních sítích se totiž začala šířit fotka, která zachycuje Hollanda, jak si fotí selfie se svými kolegy. Na tom by nebylo ve výsledku nic až tak překvapivého, kdyby ovšem tato fotka nevznikala na iPhone Ultra, který ještě nebyl světu ani představen. Je tu však jeden zásadní háček – jedná se samozřejmě o fake, který jde rozpoznat opravdu snadno. I přesto jej však mnohá média ve velkém převzala jakožto senzaci, kterou teď krmí své čtenáře.
Jak můžete na snímku výše vidět, slavný herec sice v ruce skutečně drží něco, co se na první pohled velmi blíží iPhone Ultra, nicméně je prakticky jisté, že jde o podvrh. Na zádech zařízení je sice vidět logo Apple, nicméně stačí se zaměřit na poměr stran, respektive pak to, kde je umístěn středový pant, a hned je jasné, že se jedná o naprostý nesmysl. Kdyby se totiž podobné zařízení zavřelo, jednotlivé strany by vzájemně nelícovaly, což je samozřejmě naprostý nesmysl. Když se pak oprostíme od technikálií, Apple nemá sebemenší důvod dávat někomu takto důležité zařízení s předstihem – tím spíš, když jej dost možná po softwarové stránce stále ještě ladí, aby bylo na podzimní premiéru co nejlépe připravené.
Takto má iPhone Ultra vypadat
Ačkoliv se tedy na fotce výše díváme na zjevný podvrh, je jasné, že se představení prvního ohebného iPhone kvapem blíží a co víc, že bude stát opravdu za to. V posledních týdnech a měsících se totiž objevuje čím dál tím víc opravdu zajímavých úniků informací, které telefon vykreslují jako technologicky velmi zajímavý kousek s velmi velkou baterkou, skvělým výkonem či kvalitní fotosoustavou. A pokud se Applu povede dotáhnout k dokonalosti i software, který by měl kombinovat prvky iOS a iPadOS v závislosti na tom, zda je zařízení zrovna otevřené či zavřené, může iPhone Ultra svým způsobem změnit to, jak svět nyní vnímá iPhony jako takové. Zatím však nepředbíhejme. Velká očekávání totiž s sebou přinesl i headset Vision Pro a všichni moc dobře víme, jak dopadl – tedy že je nyní těžce upozaděn.