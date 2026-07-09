iPhone Ultra je v hromadné výrobě. Navzdory spekulacím má dorazit v září

Skládací iPhone od Applu je zřejmě mnohem blíže, než se ještě nedávno předpokládalo. Podle nejnovějších informací čínského finančního deníku Cailian Press je toto revoluční zařízení na velmi dobré cestě k zářijovému uvedení na trh. Tyto překvapivé zprávy tak vyvrací většinu předchozích spekulací o možném odkladu a naznačují, že by se fanoušci ohebných displejů mohli dočkat už letos na podzim.
Foxconn masivně nabírá zaměstnance
Zdroje přímo z dodavatelského řetězce Applu potvrdily, že design vůbec prvního skládacího jablečného telefonu byl definitivně uzamčen již před nějakou dobou a aktuálně se naplno rozběhla jeho masová výroba. Tyto informace nezávisle na sobě potvrzují i další asijské portály jako East Money a The Bell.
Hlavní montážní partner Applu, společnost Foxconn, dokonce zahájil rozsáhlé nábory nových pracovníků, aby zajistil dostatečné kapacity pro uspokojení poptávky. Na přímý dotaz ohledně možného zpoždění kvůli složité montáži a nízké výtěžnosti zdroj z dodavatelského řetězce uvedl, že o žádném odkladu neví a nadále se pevně počítá se zářijovým termínem dodání.
Spekulace o zpoždění a smělé plány Applu
Tato zpráva přináší obrovskou naději všem uživatelům, kteří vyhlížejí spuštění předobjednávek na začátku podzimu. Přestože portál The Elec minulý měsíc informoval o drobných problémech s ohebným pantem během testování, většina těchto komplikací by již měla být zdárně vyřešena. Analytik Ming-Chi Kuo sice o víkendu naznačil, že by skládací model mohl být představen v září po boku řady iPhone 18 Pro, ale do prodeje by mohl zamířit až ve čtvrtém čtvrtletí, nicméně dodavatelský řetězec je mnohem optimističtější.
Podobně se vyjádřil i Mark Gurman z agentury Bloomberg, který potvrdil, že Apple cílí na zahájení prodejů zhruba ve stejnou dobu jako u klasických modelů. Navíc to vypadá, že si kalifornský gigant svému novému produktu velmi věří, jelikož dodavatelům údajně nařídil připravit kapacity na výrobu přibližně deseti milionů kusů, což je výrazné navýšení oproti původním odhadům.
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Extrémní výbava a prémiová cenovka
Očekává se, že novinka v oblíbeném knížkovém designu nabídne masivní 7,8palcový vnitřní displej doplněný o vnější 5,5palcovou obrazovku pro rychlé úkony. O nekompromisní výkon se postará zbrusu nový čip A20, který ve vybraných regionech doplní vlastní C2 modem přímo z dílny Applu. Zajímavostí je také očekávaná přítomnost senzoru Touch ID integrovaného přímo do zapínacího tlačítka, což ulehčí odemykání v zavřeném stavu. Cena tohoto prémiového zařízení se má podle úniků pohybovat v rozmezí dvou až dvou a půl tisíce dolarů. V kuloárech se navíc čím dál častěji šušká, že by tento zcela nový a revoluční model mohl nést označení iPhone Ultra.