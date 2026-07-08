Splněný sen pro milovníky aut. Unikly fotky LEGO stavebnice nejkrásnějšího auta historie a stoji za to

Fanoušci ikonických automobilů se mají zřejmě na co těšit. Na internet totiž unikly první oficiální fotografie připravovaného setu LEGO Icons 11381 Jaguar Type E, který by měl dorazit na pulty obchodů už začátkem srpna. A pokud jsou dosavadní informace správné, půjde o jednu z nejpovedenějších automobilových stavebnic, jaké kdy LEGO v řadě Icons představilo.
Britský Jaguar E-Type je dodnes považován za jeden z nejkrásnějších automobilů historie a podle prvních fotografií si v LEGO dali opravdu záležet na tom, aby jeho elegantní tvary přenesli i do světa kostek. Model zaujme charakteristickou dlouhou kapotou, tmavě zeleným lakováním i množstvím propracovaných detailů, díky kterým působí mnohem realističtěji než řada starších automobilů této série.
LEGO posouvá své automobilové modely zase o kus dál
Automobily patří mezi nejúspěšnější stavebnice pro dospělé fanoušky a LEGO jejich nabídku v posledních letech neustále rozšiřuje. Vedle Lamborghini Countach, Porsche 911, Shelby Cobry nebo Fordu Model T nyní přichází řada právě na legendární Jaguar E-Type. Na novince je přitom patrné, že designéři znovu posunuli laťku o něco výš. Karoserie působí plynuleji, jednotlivé křivky jsou věrnější skutečnému vozu a nechybí ani řada funkčních prvků. Otevírat půjdou dveře, kapota i kufr, pod kterým se ukrývá dokonce malá sada nářadí. Sklápěcí plátěná střecha pak dodává modelu další dávku autenticity. Podle dostupných informací bude stavebnice obsahovat 1 673 dílků a měřit přibližně 37 centimetrů na délku.
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Pomáhá konkurence?
Zajímavé je načasování celé novinky. V posledních měsících se totiž stále výrazněji prosazují i konkurenční stavebnice automobilů od Mattelu, které vznikají ve spolupráci se značkou Hot Wheels. Právě tato konkurence může být jedním z důvodů, proč LEGO u svých prémiových modelů přidává ještě více detailů a snaží se nabídnout co nejvěrnější zpracování skutečných vozů.
První reakce fanoušků jsou ostatně velmi pozitivní. Mnozí oceňují především to, jak dobře se podařilo zachytit elegantní siluetu Jaguaru, která patří mezi nejobtížnější automobilové tvary vůbec. Pokud bude skutečný model odpovídat uniklým fotografiím, mohl by se Jaguar E-Type zařadit mezi vůbec nejpovedenější vozy v celé historii řady LEGO Icons.
Podle aktuálních informací by se měl set LEGO Icons 11381 Jaguar Type E začít prodávat už 1. srpna za doporučenou cenu 139,99 dolarů (zhruba 140 eur). LEGO jej zatím oficiálně nepředstavilo, únik od polského prodejce ale naznačuje, že oficiální odhalení je už doslova za dveřmi.